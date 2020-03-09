Борьба с наркобизнезом во Франции начинается на заморских территориях

Заморские территории Франции на Антильских островах и во Французской Гвиане стали в последнее время крупными перевалочными базами для наркоторговцев, ищущих пути доставки кокаина из латиноамериканских стран в Европу. Борьба с этим трансатлантическим наркотрафиком — приоритет работы новой французской специальной службы по борьбе с наркоторговлей Ofast. Как Франция борется с трафиком кокаина «на дальних подступах» — материал журналиста Французской службы RFI Арно Жува.

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Новая французская служба по борьбе с наркоторговлей Ofast, о создании которой сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер 17 сентября 2019 года в рамках объявленного национального плана борьбы с наркобизнесом, начала работать с 2020 года. Она возникла после реформы и слияния двух служб по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, входивших в структуры уголовной полиции и Генеральной дирекции национальной полиции Франции.

В службе Ofast 150 человек, координирующих действия полицейских, жандармов, служащих таможни, судей, военных и дипломатов в борьбе с наркоторговцами. Шестнадцать отделений службы работают в метрополии и на заморских территориях. Возглавляет службу по борьбе с наркотиками высокопоставленный офицер национальной полиции, дивизионный комиссар Стефани Шербонье. Ее ближайшие помощники — прокурор Самюэль Вюэльта Симон и полковник жандармерии Жан-Филипп Релан.

Дивизионный комиссар Кристиан Нюсбом возглавляет межрегиональное управление уголовной полиции Антильских островов и Гвианы, расположенное на Гваделупе и отвечающее за борьбу с наркотрафиком во всем регионе. Об успехах и трудностях своей работы полицейский рассказал в интервью RFI.

RFI: Вы давно и хорошо знакомы с работой службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, сегодня вы возглавляете ее отделение в регионе Антильских островов и Гвианы. Скажите, что изменилось с созданием новой структуры?

Кристиан Нюсбом: Сегодня министром внутренних дел определена главная служба по борьбе с наркотрафиком. Это уголовная полиция и ее служба Ofast, которая напрямую подчиняется дирекции уголовной полиции. Задача этой структуры — координация работы всех служб, которые занимаются борьбой с наркотиками. Раньше занятые борьбой с наркобизнесом службы работали раздельно. Сегодня же это структура, где работа и расследования ведутся совместно. В них задействованы полиция, жандармерия и таможенники, работающие под руководством судебного следователя. А лабораторией такой совместной работы был Марсель, где начали координировать и объединять усилия различных силовых структур в борьбе с наркоторговлей. Приоритетами работы можно назвать выявление и арест партий наркотиков, поступающих из Южной Америки и из Испании, а также в самой Франции борьба с наркобандитизмом и наркотрафиком.

Вы занимаетесь борьбой с наркотиками на Антильских островах и в Гвиане. Что вы можете сказать о региональной специфике этой борьбы?

Конечно же, это борьба в основном с торговцами кокаином. Но также и с легкими наркотиками. Дело в том, что контрабанда марихуаны сильно выросла и появилась возможность обмена легких наркотиков на кокаин как раз на Антильских островах. Кокаин поступает из стран-производителей (Колумбии, Перу, Боливии), он находится в свободном обороте на островах и его можно обменивать на легкие наркотики — килограмм на килограмм. Дилеры привозят на Антильские острова 1, 10, 100 кг гашиша и уезжают с 1, 10, 100 кг кокаина. Цены за килограмм конопли колеблются от тысячи до трех тысяч евро, что позволяет дилерам зарабатывать на перепродаже огромные деньги. Антильские острова служат в основном транзитным пунктом на пути наркотиков в Европу, в частности, во Францию. Но тут существует и еще одна проблема — движение наркотиков между островами. Поэтому местная служба должна не забывать и эту сторону наркобизнеса и эффективно с ним бороться.

Сотрудники уголовной полиции выгружают в Фор-де-Франс арестованную в море партию 3 тонны кокаина в 2011 году PATRICE COPPEE / AFP

Зачем отправлять гашиш на Антильские острова для покупки кокаина?

Потому что здесь гашиша нет, но зато кокаина более чем достаточно. На островах конопля растет, но там нет гашиша, который очень популярен в метрополии. Он поступает только из Марокко. Схема такая: Марокко — французская метрополия — Антильские острова. Весь этот путь проделывают для того, чтобы получить кокаин, производство которого тоже растет. Вначале мы задерживали людей примерно с килограммом или двумя кокаина. Но сегодня речь идет о десятках, а то и сотнях килограммов.

С какого времени существует этот феномен?

Я приехал на Антильские острова в 2016 году. Уже тогда этот феномен существовал. Больше всего в перевозке наркотиков на острова и обратно в метрополию используется воздушный транспорт. Однако для больших партий практичнее морской транспорт. Для борьбы с морским трафиком мы используем полномочия префекта Мартиники, что позволяет нам задействовать силы военно-морского флота для перехвата наркоторговцев в море.

Кто занимается подобным трафиком? Не задействованы ли в нем латиноамериканские картели?

Я считаю, что когда кокаин находится уже на Антильских островах, картели уже далеко... «Товар» уже не в их руках, он им больше не принадлежит. Теперь его хозяева — местные дилеры, которые ведут дела с крупными дилерами в метрополии. Это исключительно местные наркоторговцы. Выходцев из стран-производительниц кокаина крайне мало среди тех, кого нам удается задержать. И это в основном «мелкие сошки».

Как часто вы задерживаете партии наркотиков?

Арестовывать наркотики можно каждый день, все зависит от количества. Существует очень интенсивный трафик между островами, в частности, между Мартиникой и Гваделупой. Здесь мы можем проводить крупные операции пять-шесть раз в год. К ним надо добавить еще операции по уже заведенным делам. К этому также надо добавить операции ВМС и таможни во время патрулирования. В истекшем году общими силами нам удалось задержать в общей сложности три тонны кокаина. Надо сказать, что год на год не приходится. Конечно, мы не можем захватить «весь товар».

А какая ситуация в Гвиане?

Трафик в Гвиане отличается от антильского. Туда товар поступает из Суринама, и в митрополию поступает исключительно по воздуху, в транспортных самолетах. Там задействованы исключительно перевозчики. Таможенники, которые все чаще устраивают проверки, рассказывают, что обычно в каждом самолете, летящем из Кайенны в Париж, находится от десяти до двадцати перевозчиков наркотиков.

Снимок желудка перевозчика с капсулами кокаина Christophe ARCHAMBAULT / AFP

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