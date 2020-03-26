В Минске задержан журналист-расследователь Сергей Сацук

За два дня до задержания журналист опубликовал в интернет-издании «Ежедневник» статью «Кто сеет панику вокруг коронавируса, президент или сайты и каналы?». В статье Сацук сомневается, что официальная статистика о распространении коронавируса в Беларуси соответствует действительности.

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Сергея Сацука, главного редактора «Ежедневника», задержали 25 марта под Минском люди в штатском. Жанна Сацук, жена журналиста, рассказала RFI, что они показали удостоверения Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля, на вопрос, почему задерживают мужа, сказали: «Вам позже сообщат».

Поздно вечером 25 марта стало известно, что Сацук действительно задержан ДФР, к нему на допрос вызвали дежурного адвоката. В отношении журналиста возбуждено дело по части 2 статьи 430 УК Беларуси — получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере.

Специализация Сергея Сацука — журналистские расследования. В 2018 году его материалы о поставках в Беларусь незарегистрированной в стране корейской вакцины «Эупента» вызвали большой резонанс. Летом 2018 года в одном из райцентров Беларуси после прививки этой вакциной умер двухмесячный ребенок. Сацук выяснил, что незарегистрированная на тот момент даже в самой Корее вакцина применялась на белорусских детях с января 2017 года.

В августе 2019 года в сюжете государственного телеканала «Беларусь 1» Сергея Сацука фактически обвинили в написании заказных статей. Утверждалось, что для работы над расследованием об «Эупенте» Сацук получил три тысячи долларов. «После выхода первой из двух статей о коррупции, где в том числе упоминался и Медведский (бизнесмен, который якобы давал деньги Сацуку. — RFI), ко мне пришел неожиданный человек, не буду пока раскрывать его имя. Он прямо мне сказал: если не остановлюсь, меня либо грохнут, либо посадят», — заявил тогда Сацук в интервью агентству БелаПАН.

«Собственно, за эту статью, и за многие другие правоохранительным органам правильнее было бы премию дать Сергею за помощь в борьбе с коррупцией, а не задерживать. Ведь со статей в «Ежедневнике» и началось нормальное расследование знаменитого «дела медиков», хотя все факты, изложенные в них, давным-давно были у правоохранительных органах, ведущих борьбу с коррупцией», - говорится в сегодняшнем заявлении коллектива издания «Ежедневник»

Наказание за COVID-19?

23 марта в статье «Кто сеет панику вокруг коронавируса, президент или сайты и каналы?» Сергей Сацук подверг сомнению достоверность официальных данных о распространении коронавируса в Беларуси. В стране без карантина очень низкая динамика заражения коронавирусом — 86 случаев, ноль смертей на 25 марта, тогда как во всех соседних странах с карантином и закрытыми границами распространение и смертность.

За несколько дней до этого Александр Лукашенко поручил КГБ разобраться «с распространителями фейков о смертях из-за коронавируса»: «Уже хватит на это смотреть. Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам. Погибла женщина в Витебске — никакого там коронавируса, и после гибели взяли анализы несколько раз. Мне докладывают по каждому случаю похожих смертей. Нет, взяли, раскатали, что погибла якобы от коронавируса. Для чего? Чтобы создать панику».

«Уровень смертности 0%, как нигде в мире. Конечно, можно было бы порадоваться эффективности белорусской системы здравоохранения, но возникает вполне резонный вопрос: в Беларуси изобрели какое-то эффективное лекарство против коронавируса, позволяющее полностью избежать летальных случаев? Если да, то почему об этом никто не знает, почему мы не делимся таким передовым методом со всем миром?» — пишет Сергей Сацук. По мнению журналиста, именно распоряжение Лукашенко «разобраться» с паникерами «на фоне официально стабильной ситуации в стране, дало ясно понять: пора паниковать!»

Анна Сацук, дочь журналиста, сообщила RFI, что дежурный адвокат, предоставленный государством, заведомо считает Сацука виновным, поэтому «мы нашли другого адвоката, имя его не разглашаем ради безопасности». «За что, почему, в чем суть обвинения — нам в Комитете госконтроля никто не сказал, надеемся на нового адвоката», — сказала Анна Сацук.

В пресс-службе Комитете госконтроля не комментируют задержание журналиста.

Белорусская ассоциация журналистов считает, что «задержание Сергея Сацука напрямую связано с его журналистской деятельностью, преследует цели запугивания и развития самоцензуры у журналистов и СМИ, освещающих проблемы коррупции в Беларуси». «БАЖ требует от властей Республики Беларусь немедленно освободить Сергея Сацука и прекратить в отношении его уголовное преследование; исполнять гарантии, предоставленные журналистам белорусским законодательством и международными обязательствами Республики Беларусь, прекратить преследование, запугивание и иные агрессивные действия в отношении журналистов за исполнение ими профессиональных обязанностей», — говорится в заявлении ассоциации.

На момент подготовки материала стало известно, что в редакции «Ежедневника» проходит обыск. Изъяты некоторые документы.

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