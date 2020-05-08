Франция: мир культуры в полной растерянности

Во Франции из-за пандемии COVID-19 отменены все фестивали и концерты, все культурные мероприятия, которыми заполнен летний период. Кинотеатры, театры и сектор шоу-бизнеса готовится прожить долгие месяцы без работы. Поэтому меры поддержки, объявленные 7 мая президентом Макроном, были особенно ожидаемы.

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►►Оригинал статьи на www.rfi.fr

Во Франции в сфере культуры работает 1,3 миллиона человек. Экономический вес отрасли невелик — всего 2,3% ВВП. Из-за эпидемии коронавируса культурные мероприятия полностью остановлены и, скорее всего, надолго. Книжные магазины готовятся к открытию на следующей неделе с большим количеством санитарных мер, два месяца вынужденного простоя могут привести к многочисленным банкротствам.

Невозможное

Книжные издательства на замке. А ведь это не только тиражи, но и авторские права. Книжные салоны отменены. Концертные залы иллюзий не строят — их разрешат открыть последними. Замолчали театры, оперы. Подготовленный для правительства доклад профессора Франсуа Брикера не оставляет надежд на скорое возвращение к жизни культурного сектора. Профессор рекомендует жесткие правила дистанцирования для зрителей, ношение масок, отмену антрактов, систематическую чистку музыкальных инструментов, дистанцию между актерами и подходящие под все эти требования постановки. Иначе говоря, он требует невозможного.

Творческий мир в «аварийном состоянии»

Весна и лето традиционно являются сезонами фестивалей по всей стране. Это дает работу сотням тысяч людей. Из-за пандемии COVID-19 остановились съемки, репетиции. Эпидемия пагубно сказывается на всех видах искусства.

«Это очень печально и болезненно», — сказал RFI директор знаменитого парижского театра Rond-Point Жан-Мишель Риб. Rond-Point объединяет несколько залов, там есть хороший ресторан и книжный магазин. Как там соблюсти строгие санитарные нормы дистанцирования? Общественный театр с небольшой (всего 35-процентной субсидией) может жить лишь за счет продажи билетов и дохода от различных культурных мероприятий.

Культурный сектор нуждается в масштабном плане поддержки, который позволит ему прогнозировать свое будущее.

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