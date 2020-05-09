«Заткнуть за пояс Кремль»: в Беларуси 9 мая провели парад, несмотря на пандемию

Несмотря на падемию коронавируса, в Беларуси 9 мая провели военный парад. Александр Лукашенко ожидает, что в мире найдутся те, кто осудит его «за священное действо». Но «мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора, а если и был бы, мы поступили бы так же», — заявил президент страны. В Беларуси зафиксировано более 22 тысяч больных COVID-19, 126 смертей, ВОЗ призывала страну отказаться от парада, но не была услышана.

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Беларусь — «живой памятник» войне

Подготовка к параду 9 мая проходила в той же странной атмосфере последних двух месяцев: вроде бы Беларусь затронута пандемией коронавируса — прирост выявленных случаев около 900 за сутки, но ситуация контролируемая, 126 умерших пациентов, но «в Беларуси нет ни одного умершего от коронавируса» (слова Лукашенко 23 апреля на совещании с правительством. — RFI), карантина нет и школы работают, но Минздрав призывает к защитным мерам и чиновники, в том числе Центризбирком, предпочитают онлайн-общение с посетителями вместо приема в кабинетах. Так и с субботниками и парадом — дело добровольное, «никого тащить не надо», но соцсети пестрили сообщениями о «загоне на праздник» с нечеткой гранью между принуждением и поощрением.

«Правительства, которые приняли храброе решение отложить или перенести парады, поставили здоровье [людей] на первое место, — заявил 7 мая на онлайн-брифинге глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. У ВОЗ вызывает обеспокоенность «ситуация в восточной части региона», «в Беларуси, Казахстане, Российской Федерации и Украине число новых случаев возросло за последнюю неделю».

Президент А.Лукашенко принимает парад 9 мая 2020 в Минске REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Соседи, в том числе Россия, критиковали Минск за решение провести парад, российские и китайские военные отказались участвовать в нем, накануне предложение посетить белорусский парад отверг и президент Украины Владимир Зеленский. Что упустили приглашенные, но не приехавшие? Список участников немаленький, например, перед трибуной с Лукашенко в военном мундире прошли 19 пеших расчетов, суворовцы, кадеты, внуки и правнуки партизан, офицеры и военнослужащие разных родов войск, военнослужащие женщины. Шли танки, бронетранспортеры, минометы, гаубицы, реактивная система залпового огня «БелГрад» и белорусская гордость «Полонез». Потом — парад в небе, а завершил шествие на земле почетный караул и молодые спортсмены. И все это — среди тысяч зрителей, отнюдь не все из которых были в масках. Вечером — салют и праздничный гала-концерт.

Далеко не все гости парада были в масках REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Принимая парад, Лукашенко заметил, что «в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди», которые осудят Беларусь за время и место «проведения этого священного действа». Лукашенко ответил критикам «по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас — наследников победы, белорусов. Мы просто не могли иначе. У нас не было другого выбора, а если и был бы, мы поступили бы так же. Потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы. Современная Беларусь — это памятник той страшной войне, погибшим, замученным и сожженным. Живая память и живой памятник».

Уходящая советская натура

Почему, несмотря на уговоры со всех сторон, явное неодобрение общества, разгар эпидемии в стране, отказ от парадов на всем постсоветском пространстве, Александр Лукашенко решился и настоял на проведении столь масштабного мероприятия? По мнению политического обозревателя Александра Класковского, «здесь стоит исходить, в первую очередь, из психологии и особенностей натуры самого Александра Лукашенко и специфики созданного им режима».

«Лукашенко — человек советский, до глубины души он привержен всем этим ритуалам, Беларусь — единственная страна, которая по-прежнему отмечает день Октябрьской революции. Лукашенко возродил пятилетки на советский манер, учредил всебелорусские собрания по типу съездов КПСС, создал аналог комсомола в виде БРСМ и так далее. В этом же ряду и парады, и вообще вот этот идеологический нарратив Великой Отечественной войны. И плюс то, что Лукашенко создал жесткий и авторитарный, причем персоналистский режим, для него идеал сильного лидера — это человек, который не отступает, не меняет своих решений. Поэтому вопреки тому, что звучит критика со всех сторон, вопреки тому, что общественное мнение явно не на его стороне и социология показывает, что подавляющее большинство выступает за запрет всех массовых мероприятий, — Лукашенко гнет свою линию, чтобы не показаться слабаком. Это даже он сам проговорил на одном из недавних совещаний: мол, люди потом будут говорить, что вот, мы испугались, спрятались по своим норам», — сказал Александр Класковский.

Парад в Минске прошел во время вспышки коронавирусной инфекции REUTERS - VASILY FEDOSENKO

По мнению обозревателя, парад не добавит популярности белорусскому руководителю: «Все-таки население в основном испугалось пандемии, мы видим, что много людей использует маски, люди стараются самоизолироваться, причем это касается и электората Лукашенко — пожилых людей, людей из провинции. Он их, кстати, думаю, серьезно обидел своими пренебрежительными высказываниями об умерших от вируса: мол, не там ходили, не так жили, много весили и т. д. То есть, даже твердый электорат Лукашенко от его поведения в контексте пандемии в основном, мне кажется, не в восторге. Так что этот парад, может быть, порадовал уж совсем маленькую кучку неглубоко мыслящих ура-патриотов, а большинство обывателей внутри страны этого пафоса не разделяет. Так что здесь Лукашенко, скорее, подпитывает свое эго, свое самолюбие, ну и, конечно, упивается этим редким моментом триумфа над хозяином Кремля».

Павел Усов, глава варшавского Центра политического анализа и прогноза, в беседе с корреспондентом RFI отмечает, что Лукашенко понимает, что «рейтинг парадом в такой ситуации не поднимешь, но субботниками и парадами можно мобилизовать вертикаль власти, в том числе репрессивный аппарат, посмотреть, насколько эффективно работает аппарат принуждения». «Для Лукашенко очень важно увидеть лояльность аппарата, что саботажа нет, что он будет лоялен во время до и после нынешней избирательной кампании. Ну и заодно проверить, насколько общество запугано, насколько общество готово подчиняться самым абсурдным пожеланиям или приказам в условиях эпидемии, когда есть реальная угроза здоровью и даже жизни. Пока можно сказать, что власть остается главным фактором страха у белорусов — люди даже во время пандемии идут на субботники и парады, не по своей воле, угрозами отчислений и увольнений, но идут. Общество деконсолидировано и продолжает подчиняться», — сказал Павел Усов.

Заткнуть Кремль за пояс

«Я бы еще отметил внешнеполитический момент, а именно такую старую конкуренцию заклятых союзников, я имею в виду отношения Лукашенко с Путиным. Посмотрите, какой контекст: много лет ведь Лукашенко был в роли просителя — то нефть, то газ, то кредиты, то еще что-то просил. А тут есть возможность взять реванш, ведь Владимир Путин, скрепя сердце, был вынужден парад отменить, а Лукашенко проводит, он перетягивает одеяло на себя, получается, что уже не Москва, а Минск становится центром торжеств в честь 75-летия Великой Победы, то есть Лукашенко таким образом затыкает за пояс Путина. И это тоже мотив, который подпитывает вот это упрямство белорусского лидера», — считает Александр Класковский.

«При этом Лукашенко не достигнет каких-то осязаемых целей этой демонстрацией мужества и храбрости, — отмечает Павел Усов, — ведь российские пропагандистские СМИ, а влияние их несоизмеримо больше влияния белорусского руководителя на российского потребителя, показывают действия Лукашенко как безумие. Минский парад будет использоваться и в дальнейшем в информационной войне между Минском и Москвой, которая сейчас только набирает обороты. Сейчас российские СМИ добавят красок в образ Лукашенко как политика совершенного потерявшего чувство реальности. Давайте посмотрим, что сейчас в российских СМИ: драматизм борьбы с коронавирусом в стране, жертвы, героизм медиков, а на фоне этого драматизма Лукашенко устраивает странное шоу. И это в России не подается как героизм или некий идеологический прорыв Лукашенко, скорее, как безумие правителя-патриарха. Не исключено, что громче и последовательнее в российской прессе зазвучит мысль: Лукашенко надо менять. Уже ряд российских телеграм-каналов говорит о том, что власти Беларуси скрывают данные об эпидемии у себя в стране, что это может вызвать неконтролируемые вспышки, что это несет угрозу соседям, что надо принимать меры».

Предпарадные зачистки

6 мая МИД Беларуси лишил аккредитации корреспондента российского Первого канала Алексея Кручинина, который снял несколько репортажей о ситуации с COVID-19 в стране. Первый канал назвал решение «безосновательным», а на белорусском телевидении вышли объемные сюжеты о российских журналистах, которые «пробивают дно».

«Минск раздражал тон российских СМИ в последнее время, а Россию раздражает тон храброго Минска, на фоне которого российские власти выглядят испуганными и струсившими, даже отказавшимися от парада. Но мало того, что выслали российского журналиста с дурной репутацией автора сюжетов об украинских фашистах, Минск ведь взялся и за свою прессу — начались аресты белорусских журналистов и блогеров. Это, думаю, элементы одной и той же цепи — не позволить расширяться информационной волне, не позволить созреть ситуации а-ля «бунт тунеядцев-2017», — считает Павел Усов.

На следующие дни после задержания набирающего популярность блогера Сергея Тихановского, критика системы, милиция пришла за журналистами, освещавшими встречи с блогером и акции в его в поддержку. Трое журналистов проведут выходные в милиции — до судов «за участие в несанкционированном мероприятии», несколько до суда отпущены домой, судить будут и нескольких участников встреч с Тихановским.

Сегодня, 9 мая, за акцию «Антипарад» в Бобруйске были задержаны 15 человек, акцию под лозунгом «Стоп таракан!» инициировал все тот же блогер Тихановский.

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