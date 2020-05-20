Беларусь: пятнадцать человек на пост президента

Центризбирком в течение трех дней зарегистрировал 15 инициативных групп претендентов на пост президента, всего было подано 55 заявок, это рекорд в истории президентских кампаний в Беларуси.

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ЦИК, как «чумной барак»

Эпидемии коронавируса в Беларуси, как известно по словам главы государства, нет, есть только «коронапсихоз». Но глава ЦИК Лидия Ермошина, видимо, с этим утверждением не полностью согласна. Во время заседания 19 мая она заявила, что представители группы «протестных кандидатов» экс-политзаключенного Николая Статкевича хотели заразить ее COVID-19. «Данная группа, которую сформировал из людей с одинаковыми взглядами господин Статкевич, к сожалению, принимала все меры, чтобы ввергнуть в коллапс работу центральной комиссии», — заявила глава ЦИК агентству «Интерфакс-Запад» (interfax.by). По словам Ермошиной, зараженная коронавирусом женщина из группы «протестных кандидатов» «требовала особые условия, чтобы у нее документы принимали в кабинете, наверное, хотелось плюнуть в моей приемной». Двадцати двум представителям группы «протестных кандидатов» Статкевича отказали в регистрации по причине «различных нарушений Избирательного кодекса», в том числе самому политику и его жене Марине Адамович. Вообще работа ЦИК в эти дни, по словам Ермошиной, была физически сложной из-за поведения вот таких «протестных кандидатов»: «условия физические вот на этой неделе были таковы, что можно сравнивать с работой медицинских работников в том самом чумном бараке».

Стремительно набирающему популярность видеоблогеру Сергею Тихановскому на прошлой неделе добавили еще 30 суток ареста к уже полученным в начале мая 15 суткам, по сути, половину срока оставшегося до выборов 9 августа, Тихановский должен был провести за решеткой. Его группу не зарегистрировали, но 20 мая прошла регистрацию группа его жены Светланы Тихановской. А сам блогер 20 мая неожиданно отпущен из ИВС в Гомеле, как сообщает правозащитный центр «Вясна».

Среди остальных, получивших отказ в регистрации, группа Виталия Зелковского — инженера-дизайнера, известного в интернете как «суровый турист», безработной минчанки Жанны Романовской, коммуниста Андрея Иванова, видеоблогера Павла Спирина и другие.

«Первоначальный план властей уже сломался — когда в ЦИК идет 55 претендентов, кампания по определению не станет скучной и незаметной. Власти столкнулись с новым вызовом на фоне коронавируса и неминуемого экономического кризиса из-за пандемии», — отметил в комментарии RFI создатель и координатор аналитического проекта Belarus Security Blog политолог Андрей Поротников.

Пятнадцать претендентов

ЦИК зарегистрировала группу действующего главы государства Александра Лукашенко. Для него это уже шестые выборы, в апреле этого года он сказал, что гарантирует «абсолютно честные и порядочные выборы».

Ожидаемо зарегистрирована группа председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, заявляющего о себе как об оппозиционере. Ранее постоянным спарринг-партнером на выборах президента выставлялся его отец, экс-сенатор Сергей Гайдукевич.

Прошла регистрацию группа бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико (ушел в отставку в день объявления о президентских амбициях), критика действующей экономической модели развития Беларуси и известного мецената — под его руководством банк выкупил несколько произведений художников Парижской школы родом из Беларуси, теперь в Минске есть произведения Марка Шагала, Хаима Сутина, Осипа Любича и других. В одном из интервью назвал Беларусь «законченным наркоманом, которому требуется все более сильный наркотик», имея в виду постоянные просьбы Минска о российских кредитах и льготах на энергоносители. Виктор Бабарико набрал вторую по численности инициативную группу — около 9.000 человек, у Лукашенко — 11.000. Долгое пребывание на посту главы банка с российским капиталом способствует слухам о «руке Кремля» в президентской кампании Бабарико, после регистрации группы последний заявил журналистам, что он пробелорусский кандидат без вариантов.

Зарегистрировали также и группу создателя и экс-руководителя Парка высоких технологий, бывшего чиновника и дипломата Валерия Цепкало. Его кандидатура вызывает сейчас, наряду с Тихановским и Бабарико, также много споров, версий и ожиданий: профессиональный дипломат, начавший карьеру в посольстве СССР в Финляндии в 26-летнем возрасте; человек системы, бывший в команде Лукашенко еще на его первых выборах в 1994 году; технократ, упорно продвигавший идею собственной Силиконовой долины и создавший ее аналог; чиновник, считающий образцом для подражания не особенно демократический, но технологичный Сингапур. В 2017 году на посту главы Парка высоких технологий Цепкало был заменен создателем белорусского аналога комсомола — БРСМ — Всеволодом Янчевским.

Также зарегистрированы группы фермера из Гомельского района Юрия Ганцевича; члена Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих; заместителя директора ЧТУП «Кисель В.В.» Натальи Кисель; председателя партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечня; сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольги Ковальковой; экс-депутата Палаты представителей Национального собрания Анны Канопацкой; сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева; уже упомянутой Светланы Тихановской, супруги видеоблогера Сергея Тихановского; лидера pagan-metal группы Znich Александра Таболича; председателя движения «За Свободу» Юрия Губаревича; и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова.

По мнению Андрея Поротникова, на этих выборах нет фигуры, которую можно было бы назвать кандидатом, представляющим единую оппозицию, «правоцентристы не смогли закончить процедуру праймериз, она была слишком сложной и абсолютно непопулярной в массах, эпидемия коронавируса, которая и положила конец этому действу, стала для этих политиков прямо даром свыше, позволила хотя бы избежать позора, отказавшись от праймериз». «А вот кандидат протеста — есть, даже несколько», — отметил эксперт.

Простые ответы на простые вопросы

«Власти столкнулись с феноменом под именем видеоблогера Сергея Тихановского, никто сейчас из белорусских политиков не может с ним сравниться по уровню популяроности, особенно в провинции после поездок его с камерой по районам. И сутки ареста самому Тихановскому, огромные штрафы обывателям только за то, что они рассказывали ему о своей жизни на камеру, — свидетельство того, как власть воспринимает этот феномен, — сказал Андрей Поротников. — Это новые технологии для белорусской политики, мы увидели, как человек без партийных структур, без оргподдержки смог стать за несколько месяцев заметным деятелем в стране. Тихановский попадает в настроения людей, он говорит о проблемах простых людей на простом языке. И легко отвечает на два главных вопроса: кто виноват и кто все это может исправить. Он понятен людям». Стоит отметить, что в 1994 году в свою первую президентскую кампанию Александр Лукашенко действовал примерно так же — ездил по провинции и давал простые ответы на любые вопросы.

По мнению Андрея Поротникова, даже не участвуя в гонке, блогер Тихановский может быть опасен для власти, «он может пойти на коллаборацию с кем-то из зарегистрированных кандидатов и этим очень серьезно усилить такого кандидата». «И главное, ситуация сейчас играет против власти, нас скоро накроет кризис, границы закрыты, гастарбайтеры, которые ездили в Россию, сейчас сидят дома без работы. На сколько их хватит? Два-три месяца, не больше. Пара сотен тысяч безработных обозленных мужчин в провинции могут осложнить картинку стабильности и спокойствия в Беларуси. Поэтому протестный кандидат сегодня аккумулирует голоса не идейных противников режима, а тех, кто следит за падением наполнения своего холодильника и карманов. И такой протестный электорат растет стремительно во времена отрицания властью коронавируса и возможной экономической катастрофы», — считает Андрей Поротников.

Россия пока просто наблюдает

«Да, в представлении многих «рука Кремля» уже обязательно управляет кем-то из претендентов. Таким представляют то Бабарико, как «газпромовского банкира», то Цепкало, как обиженного на Лукашенко и имеющего связи в Кремле, наши конспирологи говорят даже, что Статкевич получает российские деньги для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, спровоцировать режим на репрессии и зарубить нынешнюю вялую нормализацию между Минском и Брюсселем. Но, как мне кажется, больше всего о «руке Москвы» распространяется само белорусское государство хотя бы потому, что потом легче будет объяснить Западу разгоны и репрессии — дескать, мы были вынуждены реагировать на угрозу независимости и провокации коварного Путина. Российским же интересам пока — при таком наборе претендентов — тут ничего не угрожает, нет причин тратить ресурсы, у самих все непросто. Вместе с тем Россия — большая страна, в Москве достаточно людей, которые могут по своей инициативе, исходя из своих интересов или отношений с кем-то из претендентов помочь парой-тройкой миллионов долларов во время кампании», — полагает Андрей Поротников.

Для регистрации в качестве кандидата на должность президента Беларуси необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Сбор подписей будет проходить с 21 мая по 19 июня.

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