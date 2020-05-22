Кинособытие: Трудно быть баром

Платформа Netflix, остающаяся лидером по производству актуальных фильмов и сериалов для онлайна, выпустила в мае, наряду с 7-серийным «Голливудом», о котором мы уже говорили, 8-серийный «Бар Эдди». В оригинале The Eddy. Одним из идеологов и постановщиков (лично снял две серии) стал голливудский режиссер с франко-канадскими корнями Дэмиен Шазелл, которого не грех считать лучшим молодым специалистом по фильмам, в которых большую роль играет музыка.

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Работы 35-летнего режиссера, сценариста, продюсера, оператора Дэмиена Шазелла (Дамьен Шазель во французской транскрипции) уже дважды покорили «Оскар». Его «Одержимость» — в оригинале фильм именуется Whiplash, «Кнут», по названию одной из самых знаменитых джазовых композиций - завоевала три голливудских статуэтки. Его мюзикл «Ла-Ла Ленд» — шесть, включая «Оскар» за лучшую режиссуру самому Шазеллу.

Многие несли по кочкам «Ла-Ла Ленд». Уже из-за названия его сочли чем-то дурацким. Между тем, это не просто выверенный до каждой ритмической и психологической детали мюзикл, возвращающий нас к лучшим традициям Голливуда. Это еще и умный фильм о любви и расчетливости, анализирующий ситуацию, почему люди связали жизнь именно с теми, с кем связали. И нюансов в фильме — множество.

И вот теперь «Бар Эдди», в оригинале The Eddy.

В парижском баре The Eddy, что можно перевести и как «Водоворот», начинает выступать некогда знаменитая нью-йоркская джазовая группа. Фильм переходит с английского на французский, а также польский и иногда арабский. В эпизодах — два знаменитых французских актера Чеки Карио и Тахар Рахим — звезда отмеченного Каннским фестивалем и премией «Сезар» «Пророка» Жака Одьяра: эпопеи о рождении нового французского крестного отца, объединившего национальные и расовые мафии.

На первое же выступление группы приходит легендарный джазмен. Неужели сам Кит Джаррет? — интересуются в группе. Вы знаете, кто такой Кит Джаррет? А вот у меня его знаменитый «Кёльнский концерт 24 января 1975 года», использованный итальянским классиком Нанни Моретти в его самом личном фильме «Дорогой дневник», стоит прямо перед проигрывателем. Две пластинки. Понятно, что виниловые. У которых особое хрустальное звучание — не то, что у ваших электронных гаджетов.

Могу я раз в жизни похвастаться и на десять секунд побыть снобом?

Но пришел не Кит Джаретт, зато звездный человек, способный обеспечить группе парижскую раскрутку и новые записи. Группа, однако, не звучит.

Во-первых, что-то не то с солисткой — а поет и играет польская певица и актриса Иоанна Кулиг, прославившаяся в недавнем оскаровском хите польского мэтра Павла Павликовского «Холодная война».

Во-вторых, в группе больше не играет, уже четыре года не выходя на сцену, ее лидер. Его считают безусловным гением. Он пианист и автор всех песен и композиций. Он — афроамериканец: его играет Андре Холланд. В Нью-Йорке на него ходили особо, когда группа выступала не где-нибудь, а в «Линкольн-центре», главном, стоит заметить, культурном центре Большого Яблока.

Он покинул Нью-Йорк и сцену и расстался со своей белокожей женой после гибели их сына-подростка. Либо я что-то упустил (знаете ли, когда за считанные дни смотришь восемь серий, можно пропустить важную деталь), либо фильм не объясняет, отчего погиб сын главного героя. К нему из Нью-Йорка приезжает дочь. Она — старшего школьного возраста, юная красавица, которой, как потом выяснится, передались музыкальные таланты отца. Но пока отношения у них не складываются: в основном, она ночует у его друзей.

В-третьих и главных, друг и компаньон главного героя (а это и есть французская звезда Тахар Рахим), с которым они решились взвалить на себя парижский джазовый клуб, связался не с теми людьми. Ни к чему хорошему это не приводит.

В итоге группа — в ситуации полураспада. Почти все удручены, что утратили нью-йоркскую славу, вынуждены подрабатывать. Музыканты со скандалом то уходят, то возвращаются. Польская солистка, бывшая в Америке звездой, готова, нервничая из-за своего возраста, уйти на подпевки к известному французскому певцу — все же надежный заработок.

И это всё меня лично заводит. Как, вдруг, почему?

Дело, конечно, и в детективной составляющей «Бара Эдди», которая протянется вплоть до конца последней серии. Люблю детективы, что тут поделать.

Дело в том, что весь сериал выстроен по законам джаза — джазовой импровизации. Каждая из восьми серий носит имя одного из героев. В основном, это фигуры из джазового секстета, который и составляет основу группы, переехавшей из Нью-Йорка в Париж и играющей в «Баре Эдди».

По закону джаза, у каждого из персонажей своя тема — сюжетная и психологическая. И свое соло. Но при этом серия не посвящена целиком именно этому персонажу. По тому же закону джаза судьба персонажа, которому посвящена серия, переплетается с судьбами других. В соло трубы вмешиваются фортепиано, контрабас и ударные. И голос солистки, разумеется. И вместе они завершают композицию.

Поскольку для главного героя «Бара Эдди» очень важны отношения с дочерью, то и я процитирую свою дочь, Анастасию Гладильщикову, кинокритика: «Музыка в «Баре Эдди»» — а звучат там не только джаз, но и африканские, арабские, карибские мелодии — универсальный язык, объединяющий людей, независимо от национальности, пола и возраста. Для героев это главный смысл существования, утешение в горе, спасение от одиночества, всегда доступная радость, свобода, то, ради чего стоит рискнуть всем. Вместо секса — сочинение мелодий, посвященных объекту любви; танец может быть молчаливым признанием в самом главном».

Важный момент: благодаря отцу-французу режиссер Дэмиен Шазелл провел часть молодости в окраинном Париже. Этот Париж нетуристический, маргинальный — он в фильме и демонстрирует. Убедительная картина о жизни парижских интеллектуалов-маргиналов, а заодно и французских бандитов. Много деталей быта парижских окраин.

Далее: я впервые встречаю сериал (пусть и с приставкой мини-), сделанный по законам авторского кино. В целом «Бар Эдди» — это качественный авторский европейский фильм, усвоивший традиции как французской новой волны, так и, в частности, датской «Догмы». В нем главное не сюжет, а детали, нюансы, правда характеров. Когда я, бывало, временно прерывался после 25 минут просмотра очередной серии и возвращался через час, то отчетливо понимал, что ради сохранения атмосферы фильма мне следует пересмотреть серию с самого начала.

Что до полузабытой теперь датской «Догмы», то это просто удивительно: в момент ее изобретения Ларсом фон Триером в 1995-м (на самом деле проект заявили на Каннском фестивале 1998-го) у касс наших кинотеатров висели уведомления, что данный фильм (снятый ручной дрожащей камерой) не рекомендован для людей, страдающих нарушениями вестибулярного аппарата. Теперь же ручной дрожащей камерой снимают — и это считается нормальным – не только голливудские блокбастеры типа разных там человеков-пауков и летучих мышей, но и сериалы для онлайна, то бишь самого массового зрителя. Мир меняется не только под влиянием коронавируса.

Строго говоря, у фильма не такой уж хитрый смысл: как трудно пробиться талантливой группе в Париже, даже если она была успешна в Нью-Йорке. Потому что надо начинать с нуля, и почти невозможно сделать прибыльным джазовый клуб, даже если там вечерами полно народа. Как сложно при этом не вляпаться в криминальные дела — иногда со смертельным исходом и последующим преследованием бандитами.

Я смотрел с нарастающим удовольствием.

В итоге мне нравится и финал. Постараюсь его описать, не выдав лишнего.

Было бы странно, если бы у такого — во всех смыслах выверенного, можно сказать, честного фильма — был бы тупой хеппи-энд. Но все-таки у фильма есть хеппи-энд. Джазовая группа и ее друзья, не ведающие своего будущего, идут по улочкам ночного Парижа, поют и играют вокруг заполненных кафе, собирая за собой толпу, пианист — на аккордеоне, контрабасист — на гитаре, и все улыбаются. Оптимизм и братство подлинных музыкантов. Прямо-таки наши «Веселые ребята» 1930-х.

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