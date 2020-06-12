Белорусская власть успокаивает «раскачивающих лодку» привычными методами

Обыски, задержания и уголовные дела, правда, стали применяться еще до регистрации кандидатов в президенты. Теперь вопрос вопросов для белорусского общества — будут ли вообще допущены к участию в шестых президентских выборах наиболее популярные конкуренты Александра Лукашенко.

Реклама Читать далее

Прессинг продолжается

У белорусских претендентов в кандидаты на пост президента еще неделя на сбор подписей, но большая часть уже заявила о наличии необходимых 100 000 голосов за их выдвижение. Александр Лукашенко говорит о полутора миллионах подписей, хотя пикеты его сторонников не особенно заметны на улицах белорусских городов. Виктор Бабарико, экс-глава «Белгазпромбанка» накануне сообщал о почти 400 000, дипломат и создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало — о 120 000 подписей. Светлана Тихановская, жена популярного видеоблогера Сергея Тихановского, инициативную группу которого не зарегистрировали по причине отбытия последним 15 суток ареста, приблизилась к необходимому порогу.

Неожиданная для властей активность электората и стремительный рост популярности новых персонажей белорусской политической сцены вызвала власть на ответные ходы. Причем есть определенная последовательность: Александр Лукашенко говорит о нарушениях общественного порядка некими «шелудивыми» на пикетах — в Гродно задерживают Сергея Тихановского и несколько его соратников, правозащитники признают его политическим заключенным и называют инцидент спровоцированным; о митингах вместо пикетов — штрафы и сутки участникам, глава государства сообщает о случаях принуждения в частных фирмах отдавать свои подписи за альтернативных кандидатов и говорит о необходимости «прошерстить пузатых буржуев» — утром 11 июня в головной офис «Белгазпромбанка», который до начала кампании возглавлял Виктор Бабарико, и некоторые другие фирмы пришли с обысками сотрудники финансовой милиции, появлялись сотрудники Комитета госконтроля и в штабе Валерия Цепкало. Также 11 июня в Могилеве задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимир Дударев, бывший городской чиновник, 12 июня задержан член инициативной группы Бабарико, руководитель могилевского филиала «Белгазпромбанка» Сергей Кармызов.

11 июня Светлана Тихановская в видеообращении призвала координаторов и членов своей инициативной группы в ближайшие три дня не собирать подписи в Минске и областных центрах: «В эти дни я опасаюсь разного рода провокаций против вас. И, поверьте, ни одна собранная подпись не стоит того, чтобы страдали вы и ваши семьи». Сам Сергей Тихановский пробудет в СИЗО до выборов 9 августа — к нему и девяти его сторонникам применена мера пресечения «в рамках расследования уголовного дела о применении насилия к сотрудникам органов внутренних дел в Гродно во время одного из пикетов.

Белорусские эксперты отмечают, что такого накала еще до момента регистрации кандидатов в новейшей истории страны не было, не считая первой кампании — в 1994 году, когда президентом был избран Александр Лукашенко. По мнению политического обозревателя Александра Класковского, «Лукашенко нервничает, его сюжет этих выборов напряг». «Это стало сюрпризом для властей — то, что вдруг кампания обрела динамику, что проявилась высокая степень недовольства людей, не просто оппозиции, а аполитичных прежде обывателей, несменяемой властью, и то, что в рамках этой кампании появились новые, свежие лица, — сказал в интервью RFI Александр Класковский. — Казалось бы, традиционная оппозиция маргинализована, она запуталась во внутренних противоречиях, завалила так называемые праймериз, но вдруг появились такие персоны, как бывший банкир Виктор Бабарико, как бывший дипломат и руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало и, наконец, как видеоблогер Сергей Тихановский, который вдруг стал кумиром улицы и раскачал вот такую неожиданную для властей активность». Поэтому Александр Лукашенко, как отмечает эксперт, поначалу делавший вид, что «его эта суета политических карликов не волнует, сорвался, обрушился с нападками на своих основных конкурентов и по сути дал отмашку силовикам на жесткие действия: начались задержания, в первую очередь это коснулось Тихановского и его сторонников, потому что улица больше всего напрягает власть, улица непредсказуема, в то время как в избирательных комиссиях в основном свои надежные для властей люди». Гражданская активность порождает «в верхах майданофобию» и она «заставила властную верхушку начать реализацию жесткого сценария на этих выборах, причем на ранних этапах, еще когда только идет сбор подписей».

Что говорят претенденты

В экстренном стриме на своем YouTube-канале Виктор Бабарико прокомментировал все обыски и одно заведенное уголовное дело в отношении связанной с «Белгазпромом» кампании «ПриватЛизинг»: «Весь цинизм этих действий в том, что они направлены не на меня. Они направлены на моих друзей, на людей, с которыми я работал. Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет и есть большая надежда, что людей запугают, что людей заставят говорить неправду, оговаривать себя и других».

Бабарико, избегавший ранее резких заявлений в адрес власти, заявил, что ответом на «произвол и безоконник» станет «продолжение нашей борьбы»: «Самая большая ошибка в этих действиях власти состоит в том, что они не понимают: той Беларуси, которая была раньше и которой они помыкали, как своим стадом, больше не существует. Беларусь проснулась. Новая Беларусь в любом случае сметет остатки старого режима. Мы — сильная и свободная страна. Мы — народ-победитель».

В комментарии по поводу последних событий, распространенном пресс-службой Валерия Цепкало, претендент называет эти события «попыткой давления». «Надеюсь, что все дойдут до стадии регистрации. Через тернии к звездам: мы все должны собраться и сделать все законное и возможное в рамках Конституции, чтобы вернуть власть народу. Вот поэтому нам нужен новый курс, новые молодые лица, чтобы навсегда покончить с Беларусью мрачного прошлого и построить Беларусь светлого будущего!» — сказал Цепкало.

Без хороших вариантов для власти

«Действительно, у Лукашенко сейчас появился выбор между плохим и очень плохим в том плане — как быть с регистрацией основных соперников. Понятно, что белорусский Центризбирком — это послушный инструмент в руках официального лидера, и если будет отмашка, то придраться к качеству подписей — это дело техники, тем более что не исключено, что какие-то подписи оставляли провокаторы, которые могут потом от них отказаться, а если одна подпись недействительна, то забраковывается целый подписной лист. Другой вопрос, как это скажется на внутриполитической ситуации и на имидже официального лидера. Потому что до сих пор все сильные конкуренты Лукашенко, я имею в виду предыдущие выборы, которые собирали реально 100 тысяч подписей и больше, регистрировались. То есть официальный лидер показывал, что он не боится борьбы, что ему никто не страшен и он один, как титан, всех побеждает», — отметил Александр Класковский. Сейчас же, неблагоприятные для Лукашенко обстоятельства, «видимо, очень подкосили его рейтинг». «Да, рейтинга мы не знаем, потому что независимая социология в стране разгромлена. Но эмпирически, по этим очередям желающих подписаться за альтернативных кандидатов, по резким высказываниям людей, в том числе и в глубинке, людей, которые, раньше, вероятно, составляли твердый электорат Лукашенко, чувствуется, что усталость есть от несменяемой власти, от того, что нынешняя власть не может обеспечить людям достойный уровень жизни», — считает аналитик. Кроме того, как полагает Александр Класковский, «эти настроения, видимо, усилились из-за неудачной политики Лукашенко по отношению к коронавирусу: игнорирование угрозы, этакие циничные высказывания, неэтичные абсолютно, о людях, которые умерли; все это, я думаю, задело чувства многих обывателей, и в номенклатуре тоже это могло породить определенные брожения, потому что вирус ведь не выбирает человека в зависимости от политических взглядов, он может косить как оппозиционеров, так и преданных вождю номенклатурщиков». В этой ситуации, еще и отягощенной экономическим кризисом, официальному лидеру «уже не до изящества, не до каких-то тонких приемов, и я вполне допускаю, что он может пойти на нерегистрацию основных конкурентов, в первую очередь Виктора Бабарико и Валерия Цепкало».

Есть и другой вариант: «зарегистрировать Бабарико и Цепкало с их примерно одним электоральным полем, вдобавок зарегистрировать еще трех-четырех, как я их называю, политических карликов, которые дополнительно разорвут голоса и плюс создадут информационный шум, превратят агитационную кампанию в бедлам и окончательно дезориентируют обывателя». «Подобный сценарий в какой-то мере был использован на президентских выборах 2010 года. Но я все-таки достаточно скептичен насчет этого варианта, он все-таки относительно сложен, и в нынешней зыбкой политической ситуации невелики шансы, что он будет реализован», — сказал Александр Класковский.

Против улицы власть использует все средства

«Улица — главная фобия властей, и мы видим, что силовой вариант Лукашенко по сути уже начал использовать, пока в таком редуцированном виде: задержания, аресты на 15 суток, которые могут повторяться к наиболее активным. То есть расчет на то, что если выбить из обоймы лидеров, заводил, активистов (в большей степени все это касается сторонников Тихановского), то у меня большие сомнения, что ближе к выборам получится какое-то организованное уличное движение. Власть рассчитывает обезглавить протест. И в какой-то степени это уже удалось: если поначалу мы видели высокую активность, которая получила даже среди обозревателей название подписной революции, то в последние дни уже пикеты не столь массовые. Силовой прессинг властей против основных конкурентов и их актива уже дает результаты, а если еще и не будут зарегистрированы основные кандидаты, то у многих отпадет мотивация к выходу на улицу в день выборов, — считает Александр Класковский. — Если же вдруг вопреки этим усилиям властей будет какой-то массовый вариант уличных протестов, что-то вроде Площади-2020, то Лукашенко заранее дал понять, что он будет жесток и он не остановится перед брутальными мерами. Неслучайно он упоминал недавно о кровавых событиях в Таджикстане, Узбекистане, когда действовавшим тогда лидерам официальным приходилось даже и за оружие браться, это такой жесткий месседж тем, кто с точки зрения властей пытается раскачать лодку».

Что касается осложнений с Западом после возможных репрессий, то «при выборе между жесткими разгонами и политесом, Лукашенко, безусловно, выберет жесткий вариант». Кроме того, как считает Александр Класковский, ситуация пандемии сейчас на руку белорусским властям: сейчас и Европе, и Вашингтону не до демократии в Беларуси, западные правящие элиты погружены в свои проблемы, поэтому какие-то «мелкие шалости» белорусского режима на этих выборах могут пройти без особо серьезных последствий».

«Негодяев надо пресекать»

Александр Лукашенко высказался по поводу обысков в «Белгазпромбанке». Пока готовился материал, действующий президент посещал Полоцк, где заявил о 15 задержанных. Сказал, что ему невыгодна ситуация, «но негодяев надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду». По мнению Лукашенко, которое приводит его пресс-служба, Бабарико пошел на выборы, «чтобы стать узником совести (…) но это ему не поможет». По словам Лукашенко, он готов предоставить документы «россиянам, американцам и европейцам», которые свидетельствуют лишь об отмывании денег и уклонению от уплаты налогов экс-банкиром Бабарико «и его сообщников».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться