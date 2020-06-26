Глава МИД Беларуси: Режим силен, спокоен и способен контролировать ситуацию

Владимир Макей заверяет, что в случае повторения волнений 2010 года, когда власти жестоко разогнали протестующих против результатов выборов в Минске, третьей оттепели между Беларусью и ЕС не будет.

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по окончании церемонии в честь 75-летия подписания Устава ООН, пообщался с журналистами по поводу особенностей президентской кампании в стране и реакции Евросоюза и США на протестные акции и новых политзаключенных. «Мы ведем очень тесный и плотный диалог с Европейским союзом. Конечно же, они высказывают свои опасении, мы высказываем свой взгляд. Я их прошу об одном, чтобы они, анализируя ситуацию в Беларуси, делали свои выводы на основании объективного анализа — официального и неофициального — и вносили соответствующие предложения в свои столицы на основании этого анализа».

Порассуждав о нечетких критериях статуса «политзаключенный» (их уже, по мнению правозащитников, более десятка в стране), Владимир Макей сказал о возможном развитии событий: «Знаете, не хотел говорить, но скажу. Я думаю, что ошибка многих сейчас, неважно внешних или внутренних сил, состоит в том, что все думают, что режим слаб. Все вспоминают 2010 год — тогда тоже думали, что режим слаб, а сейчас еще более слаб. Заверяю вас, что режим силен, спокоен и мы уверены в том, что ситуация будет под контролем. Понимаю, что будет шквал критики в мой адрес. Но исходить надо из этого. Надо подумать, что лучше — совершать какие-то провокационные действия (я не говорю сейчас, что кто-то уже совершал, но теоретически), вызывающие действия, революционные действия или же все-таки пройти эти выборы».

Владимир Макей «убежден, что если случатся нежелательные события, которые отбросят нас в 2010 год, которые завершатся подобными результатами, то третьей оттепели уже не будет» (третьей — после «потепления» 2009 г., когда Беларусь стала участником европейской программы «Восточное партнерство» и нормализации в феврале 2016 г., когда Евросоюз снял санкции с 170 белорусских чиновников, в т.ч. президента Лукашенко — прим.). Министр, который прослыл главным идеологом либерализации и восстановления с Западом, считает, что такое же восстановление после новых вероятных волнений «займет намного больше времени, нежели это было после 2010 года». «В моем понимании, это ни обществу, ни государству невыгодно. Власть, государство абсолютно не заинтересованы в таком исходе событий. Я убежден, что в этом должно быть заинтересовано и общество. Это позволит нам после выборов двигаться намного быстрее в различных сферах и областях», — сказал Макей.

Что касается настроений общества, то «соцсети и «цепи солидарности» для меня не показатель, что в обществе назрело такое желание перемен, я противник изменения ситуации улицей».

Владимир Макей также прокомментировал вчерашние заявления министра внутренних дел Юрия Караева о действиях журналистов «Радыё Свабода», которые через свои стримы якобы управляли акциями протеста 18-19 июня. «Радыё Свабода», насколько мне известно, является правительственной структурой США. И многие журналисты, аккредитованные здесь в Беларуси, работают в качестве корреспондентов «Радыё Свабода». Если они хотят работать там в качестве штатных сотрудников «Радыё Свабода» — это одно, но если они будут заниматься попутно, условно говоря, иной деятельностью, связанной с их работой в каких-то независимых телеканалах, телеграм-каналах, то это другое. И, конечно же, подобным действиям в соответствие с законодательством может быть дана соответствующая оценка. Более того, я хочу сказать, что мы контактировали с нашими американскими партнерами на сей счет, и у нас одинаковые взгляды на этот вопрос», — сказал министр иностранных дел.

По мнению Макея, МВД дает «исчерпывающие комментарии» по ситуации, но, «конечно, иногда присутствует и человеческий фактор, когда возникают какие-то напряженные ситуации, возможно, иногда бывает немножко чрезмерная реакция».

Напомним, вчера, 25 июня, блогер, один из администраторов телеграм-канала «Беларусь головного мозга» и внештатный консультант «Радыё Свабода» Игорь Лосик был задержан после обыска в квартире. По словам супруги Лосика, в отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Сейчас Лосик находится в центре изоляции правонарушителей в Минске.

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