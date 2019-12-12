Алесь Беляцкий: Правозащитная премия от Франции и Германии — черная метка белорусским властям

В резиденции посла Франции в Беларуси в среду, 11 декабря, состоялась церемония награждения французско-германской премией «За права человека и верховенство закона». Лауреатом этого года стал глава правозащитного центра «Вясна», бывший политзаключенный Алесь Беляцкий.

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Министры иностранных дел Франции и Германии присуждают эту премию с 2016 года тем, кто вносит «исключительный вклад в защиту и продвижение прав человека и верховенства закона в своих странах и на международном уровне». В 2016-м в числе нескольких лауреатов также был правозащитник из Беларуси — глава Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак.

Ценнейшие принципы

Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс перед вручением замечает особую значимость для себя «предмета своей речи» — прав и свобод человека — «который навеян ценнейшими принципами моей страны, которые находятся в самом сердце ее самобытности». «Уважаемый Алесь, эта премия присуждается вам за то, что вы посвятили всю свою жизнь защите прав человека в Беларуси. Ваша приверженность этому делу далась вам высокой ценой: три года тюремного заключения в тяжелых условиях в результате суда, носящего политический характер в глазах мирового сообщества. Франция не забывает об этой несправедливости. Но, учитывая, что в армии вы служили в артиллеристском противотанковом батальоне, грубой силе авторитарного режима вас не сломить», — сказал дипломат.

По словам Дидье Канесса, «посредством присуждения этой премии Франция и Германия стремятся подтвердить свою приверженность делу защиты и продвижения прав человека, прав, гарантированных международными договорами».

Посол Франции Дидье Канесс, Алесь Беляцкий и посол Германии Манфред Хутерер Сергей Гапон специально для посольства Франции в Беларуси

Французский посол также поздравил правозащитника Валентина Стефановича с недавним избранием его вице-президентом Международной федерации за права человека.

Посол Германии Манфред Хутерер обратился к Алесю Беляцкому: «Вы боролись за свободы и права, в том числе за право на свободное выражение мнения, за право на свободу собраний, право на объединение людей в партии, союзы и организации, право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность и право на беспристрастную судебную защиту».

Власть поспособствовала

В ответном слове Алесь Беляцкий сказал, что «белорусская власть приложила все усилия, чтобы эта премия пришла в нашу страну». «Она вручена как черная метка белорусским властям от стран, для которых права человека являются важнейшими во внешнеполитическом видении мира, так как в Беларуси остается авторитарный режим, люди лишены фундаментальных прав».

Руководитель «Вясны» перечислил важнейшие удары власти по правам и свободам белорусов: запрет на свободу собраний; штрафы активистам и журналистам — за 2019 год их вынесено до 240 на общую сумму 70 тысяч евро; уголовное «дело БелТА» против журналистов, дело против блогера Сергея Петрухина. Беляцкий продемонстрировал новогоднее поздравление от политического заключенного Михаила Жемчужного, «он прислал его так рано, потому что отправляется в ШИЗО (штрафной изолятор), а там переписка запрещена».

«Я посмотрел список лауреатов премии этого года. Увидел там людей из таких стран, как Китай, Египет, Иран, Венесуэла... Мы стоим в одном ряду», - сказал Алесь Беляцкий.

Правозащитник также призвал Европу не использовать «двойные стандарты: эти выборы не были выборами, несомненно, это была фальсификация, надо честно сказать, этот парламент — не лигитимен, очень хотелось бы, чтобы депутаты из легитимных парламентов не встречались с депутатами из нелигитимного — мы должны называть вещи своими именами».

Неутешительные перспективы

«К сожалению, ситуация с правами человека в Беларуси не улучшается нисколько. Несущественные изменения, тут все белорусские правозащитники единодушны, не меняют общей картины. Этот год ничем не отличается от предыдущих, если говорить о нарушениях прав человека — они колоссальны. Я вижу сползание авторитарной страны в жестко авторитарную — я имею в виду сближение с Россией, где ситуация с правами человека еще хуже, чем в Беларуси. Мы становимся союзниками той страны, где права человека попираются еще более жестоко», - отметил в комментарии RFI Алесь Беляцкий.

«С другой стороны, белорусское правозащитное сообщество довольно сплоченное, активное, мы умеем артикулировать свои желания и претензии, хотя власти не очень-то хотят разговаривать с нами, но мы находим возможности как-то воздействовать на общую ситуацию, не допускать совсем критических вещей, - сказал глава центра «Вясна». - У нас сейчас один политический заключенный, все политически мотивированные уголовные дела кончаются, слава богу, штрафами или ограничением свободы, но не реальным заключением. Это показывает, что все-таки наши совместные усилия приводят к каким-то положительным моментам».