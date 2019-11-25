Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»

Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд с требованием приостановить деятельность партии «Гражданская инициатива» («Партия перемен»). Об этом говорится в картотеке Верховного суда.

Реклама Читать далее

О претензиях к партии официально не сообщается. В определении Верховного суда, которое опубликовал член политсовета партии Андрей Нечаев, говорится, что ответчик может представить возражения до 25 декабря. Заседание по делу назначено на 14 января 2020 года.

Лидер «Гражданской инициативы» Дмитрий Гудков сообщил, что у Минюста возникли претензии к уставу партии. «Полномочия прежнего председателя, Андрея Нечаева, закончились. А мои не начались, потому что Минюст не регистрирует. И ведомство говорит: а что это у вас партия без председателя, а? Или другой пример: член федерального политсовета прописан в Подмосковье, а в партии числится в Москве: нельзя так, — говорит Минюст. И ещё много таких крючков», — написал Дмитрий Гудков у себя в фейсбуке. Он связал формальные претензии с намерением помешать партии участвовать в летней выборной кампании.

Российская либеральная партия «Гражданская инициатива» была зарегистрировала в 2013 году. От нее Ксения Собчак выдвигалась в президенты в 2018 году. Весной 2018 года Дмитрий Гудков и Ксения Собчак объявили о создании новой «Партии перемен» на основе «Гражданской инициативы», но в регистрации нового названия неоднократно отказывали. 18 ноября мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что готов идти на выборы в Госдуму в 2021 году от «Партии перемен».