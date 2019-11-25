СМИ: Большинство осужденных за убийство россиянок защищались от насилия в семье

Большинство женщин, осужденных в России по обвинению в убийстве в 2016—2018 гг., защищались от агрессии со стороны партнеров или родственников, выяснили журналисты

Согласно исследованию «Новой газеты» и «Медиазоны», большинство женщин, осужденных в России по обвинению в убийстве в 2016—2018 гг., защищались от агрессии со стороны партнеров или родственников-мужчин. Материал опубликован 25 ноября — в Международный день за ликвидацию насилия в отношении женщин.

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Журналисты собрали из базы судебных решений ГАС РФ «Правосудие» приговоры, вынесенные в отношении женщин с 2016 по 2018 годы. Они изучили 2552 приговора по части 1 статьи 105 УК (убийство) и 1716 — по части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). По обеим статьям закон предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Выяснилось, что 79% женщин, осужденных по 105-й статье, и 52% осужденных по 111-й статье, оборонялись от партнера. В приговорах проговаривалось, что непосредственно перед смертью погибший применял насилие к осужденной. В изученных приговорах об убийствах речь о ревности идет крайне редко — менее чем в 5% дел.

Журналисты приводят типичную ситуацию из решений суда: «Потом он пнул ногой дверь кухни, и пошел со словами „где моя бита, я тебя сейчас сука убивать буду“, она очень испугалась за свою жизнь, так как у них в доме действительно была бита, и ранее он ее избивал, без причины. <…> Леня сказал: „Сейчас ты у меня за все поплатишься“. <…> Она признает свою вину, в том, что, защищаясь и боясь за свою жизнь, нанесла мужу удары ножом, кроме их двоих в квартире никого не было и помощи ей было ждать не от кого». Женщину приговорили к 7 годам лишения свободы.

Авторы исследования проанализировали и 1570 приговоров по части 1 статьи 108 УК (убийство при превышении пределов необходимой самообороны), вынесенных с 2011 по 2018 год. За это преступление предусмотрено до двух лет заключения. В этих делах 83% женщин защищались от мужей и сожителей, 8% — от других родственников-мужчин, и только в 5% — от незнакомцев. В 40% приговоров говорится, что погибший ранее регулярно избивал свою сожительницу.

В приговорах мужчинам по 108-й статье картина совсем другая: только 3% осужденных оборонялись от жен или сожительниц, а большинство (67%) оборонялись от знакомых-мужчин, еще 18% защищались от родственников (в большинстве случаев — тоже мужчин).

В российском уголовном кодексе есть статья 37 о необходимой самообороне, которая не является преступлением. Важная оговорка: обороняться можно любыми способами, если действия насильника угрожают жизни самого обороняющегося или другого человека. А если угрозы для жизни нет, можно защищаться только способами, «соответствующими характеру и опасности посягательства». Российские суды не признают ни избиения, ни угрозы убийством основанием для обороны любым способом.

Подробнее об исследовании можно прочитать здесь или здесь.