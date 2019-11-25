Совет Федерации одобрил закон о признании физических лиц иноагентами

В понедельник, 25 ноября, Совет Федерации России одобрил поправки к закону «О СМИ», разрешающие признавать иностранными агентами физические лица. В Госдуме эти поправки были приняты 21 ноября.

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Согласно новому законодательству, статус «иностранного агента» может быть присвоен частному лицу, если оно сотрудничает со СМИ-иноагентами, распространяет информацию (в том числе в интернете), предназначенную для неограниченного круга лиц, и получает финансирование из-за границы.

При этом речь идет как о денежных средствах, так и о другом имуществе, полученном от иностранных государств и их органов, а также о российских юридических лицах, которые получают финансирование из указанных источников, уточняет РБК.

Поправки также касаются работы признанных «иностранными агентами» СМИ. Так, для работы в России признанное иноагентом СМИ обязано зарегистрировать российское юридическое лицо в статусе иноагента. Все материалы такого СМИ должны выходить с пометкой, что их распространяет СМИ-иноагент. Такая же пометка должна быть и при цитировании материалов этих СМИ другими ресурсами. Не исполняющие данные требования ресурсы будут заблокированы на территории России.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству и госстроительству мониторить исполнение закона.

Инициаторами поправок к закону «О СМИ» выступили сенатор от «Единой России» Андрей Климов и депутат Госдумы от той же партии Василий Пискарев.