Дело Ивана Голунова «повысили» от Басманного суда до Московского

Басманный суд Москвы перенес рассмотрение дела журналиста Ивана Голунова в здание Мосгорсуда, не объяснив защите господина Голунова основания для такого решения. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает издание «КоммерсантЪ».

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Издание цитирует слова адвоката Голунова Сергея Бадамшина, который предположил, что «перенос может быть связан с грифом секретности, наложенным на все материалы дела Голунова».

После своего освобождения Иван Голунов подал жалобу в суд на превышение сотрудниками полиции должностных полномочий при его задержании. Позднее следствие засекретило дело, а представитель СКР на заседании Басманного суда сообщил, что «жалоба Голунова рассматривается в рамках засекреченного уголовного дела».

«В порядке ст. 125 УПК РФ материалы дела должны быть переданы в суд первой инстанции – Басманный суд, от чего следствие неоднократно уклонялось. Перенос дела в Мосгорсуд скорее всего говорит о том, что следствие готово представить хоть какие-то материалы, но из-за грифа секретности не может этого сделать в здании Басманного суда. Предполагаю, что здание Басманного суда не соответствует условиям работы с секретными документами», – сказал Сергей Бадамшин в интервью «КоммерсантЪ».

В пресс-службе Басманного суда подтвердили информацию о переносе заседания на территорию Мосгорсуда. Заседание по делу Ивана Голунова состоится в пятницу, 29 ноября.