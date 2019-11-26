Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от международного спорта на четыре года
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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Эти рекомендации основаны на результатах проверки, выявивший манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.
Заседание комитета WADA прошло еще 17 ноября, но о перечне рекомендаций стало известно только в понедельник, 25 ноября. Исполком WADA примет окончательное решение 9 декабря в Париже.
Комитет рекомендовал четыре года не пускать российских чиновников на Олимпийские и Паралимпийские игры и любые мировые первенства, организатор которых подписал антидопинговый кодекс; запретить России проводить международные соревнования и подавать на них заявки в течение четырех лет; допустить до соревнований только «чистых» российских спортсменов под нейтральным флагом; запретить на турнирах российский флаг.
Эти рекомендации комитет WADA дал из-за проверки, выявившей махинации с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. «Данные из Москвы не являются ни полными, ни полностью достоверными», — говорится на сайте WADA. Эксперты полагают, что из копии базы данных 2019 года удалили сотни предположительно негативных аналитических выводов, которые фигурируют в базе от 2015 года. Отмечается, что в Московской антидопинговой лаборатории удалили из базы данных доказательства того, что некий сотрудник лаборатории причастен к сокрытию сведений, подтверждающих прием допинга российскими спортсменами в 2014—2015 гг.
Эксперты WADA долгое время не могли получить доступ к материалам лаборатории: все данные, в том числе и электронная база данных, находились под контролем российского Следственного комитета.
В 2018 году в организации решили восстановить статус РУСАДА. При этом российская сторона должна была выполнить ряд условий, главным из которых была передача базы данных московской лаборатории экспертам WADA в нетронутом виде.
Ранее в интервью RFI глава РУСАДА Юрий Ганус сказал, что российские чиновники, ответственные за выход из кризиса, украли надежду у спортсменов. При этом министр спорта России Павел Колобков заявил, что с базой данных не проводилось никаких манипуляций перед передачей в WADA.