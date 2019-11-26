Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от международного спорта на четыре года

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Эти рекомендации основаны на результатах проверки, выявивший манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

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Заседание комитета WADA прошло еще 17 ноября, но о перечне рекомендаций стало известно только в понедельник, 25 ноября. Исполком WADA примет окончательное решение 9 декабря в Париже.

Комитет рекомендовал четыре года не пускать российских чиновников на Олимпийские и Паралимпийские игры и любые мировые первенства, организатор которых подписал антидопинговый кодекс; запретить России проводить международные соревнования и подавать на них заявки в течение четырех лет; допустить до соревнований только «чистых» российских спортсменов под нейтральным флагом; запретить на турнирах российский флаг.

Эти рекомендации комитет WADA дал из-за проверки, выявившей махинации с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. «Данные из Москвы не являются ни полными, ни полностью достоверными», — говорится на сайте WADA. Эксперты полагают, что из копии базы данных 2019 года удалили сотни предположительно негативных аналитических выводов, которые фигурируют в базе от 2015 года. Отмечается, что в Московской антидопинговой лаборатории удалили из базы данных доказательства того, что некий сотрудник лаборатории причастен к сокрытию сведений, подтверждающих прием допинга российскими спортсменами в 2014—2015 гг.

Эксперты WADA долгое время не могли получить доступ к материалам лаборатории: все данные, в том числе и электронная база данных, находились под контролем российского Следственного комитета.

В 2018 году в организации решили восстановить статус РУСАДА. При этом российская сторона должна была выполнить ряд условий, главным из которых была передача базы данных московской лаборатории экспертам WADA в нетронутом виде.

Ранее в интервью RFI глава РУСАДА Юрий Ганус сказал, что российские чиновники, ответственные за выход из кризиса, украли надежду у спортсменов. При этом министр спорта России Павел Колобков заявил, что с базой данных не проводилось никаких манипуляций перед передачей в WADA.