Минюст не дал ФБК доказательств признания его «иностранным агентом»

Министерство юстиции России отказалось предоставить Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) копии платежных документов, послуживших основанием для его признания «иностранным агентом». Об этом сообщил юрист ФБК Иван Жданов во вторник, 26 ноября, в своем микроблоге в Twitter.

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ФБК подал запрос в министерство юстиции России с просьбой предоставить копии платежных документов, на основании которых фонд был признан «иностранным агентом». В ответ Минюст написал, что эти документы поступили от органов государственной власти с пометкой «Для служебного пользования». Такие документы, согласно приказу Минюста, не подлежат распространению без разрешения соответствующего органа. «Таким образом, направление Минюстом России указанных документов в адрес Фонда не представляется возможным», – говорится в ответе на запрос.

Иван Жданов опубликовал ответ Минюста на своей странице в Twitter.

Минюст не ответил на запрос ФБК на основании каких именно платежей ФБК признали иностранным агентом. Для служебного пользования, говорят. Так будет и с физическими лицами:

– вы иностранный агент;

– покажите хоть одну платежку!

- эта информация для служебного пользования. pic.twitter.com/U3u3gqMyoV — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 26 novembre 2019

9 октября Фонд борьбы с коррупцией был признан «иностранным агентом». В качестве основания Минюст указал, что фонд получил два денежных перевода из Испании и один из США на общую сумму более 140 тысяч рублей.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов тогда заявил, что фонд «никакого иностранного финансирования никогда не получал», а основатель фонда Алексей Навальный потребовал, «чтобы Минюст публично объяснил всем и предоставил доказательства того, что ФБК получил хоть одну копейку иностранных денег».