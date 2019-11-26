Эдуард Лимонов в ЕСПЧ добился компенсации за штраф после критики Лужкова

ЕСПЧ присудил компенсацию в 19,5 тысяч евро Эдуарду Лимонову за штраф после интервью о Юрие Лужкове

Европейский суд по правам человека присудил Эдуарду Лимонову 19,5 тысяч евро компенсации за последствия его критики в адрес бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. ЕСПЧ счел, что московский суд нарушил право писателя на свободу слова.

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В 2007 году Эдуард Лимонов, тогда председатель партии «Другая Россия», в эфире «Радио Свобода» заявил, что московские суды подконтрольны Юрию Лужкову. Российский суд счел это заявление порочащим репутацию мэра. Эдуарда Лимонова и «Радио Свобода» суд приговорил к выплате по 500 тысяч рублей. Штраф Эдуард Лимонов собрал мелкими монетами, отмечает «Радио Свобода». Радиостанция также выплатила штраф.

В ЕПСЧ Эдуард Лимонов обратился в 2008 году. В 2010 году Лужкова сняли с должности мэра в связи с утратой доверия президента.