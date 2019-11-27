Дело 27 июля: суд вернул «бутылочное обвинение» против Раджабова в прокуратуру

Тверской районный суд Москвы вернул в Генпрокуратуру дело Самариддина Раджабова, участника столичной акции за честные выборы 27 июля, — сообщил в среду, 27 ноября, корреспондент портала «Медиазона» из зала суда. 21-летнего Раджабова обвинили в угрозе применения насилия к представителям власти из-за брошенной пластиковой бутылки. Подсудимого на заседание пришел поддержать рэпер Оксимирон записавший с ним совместный трек «Ветер Перемен».

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Судья Мария Сизинцева вернула дело в Генпрокуратуру для устранения нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса, допущенных при составлении обвинительного заключения. Судья отметила, что в деле не указано точное место совершения преступления, сообщает «Медиазона».

Согласно следствию, на акции 27 июля в Москве Раджабов бросил в сторону сотрудников полиции пластиковую бутылку, которая при падении «создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений» (цитата из постановления о привлечении к уголовному делу). Бутылка ни в кого не попала, но потерпевшими признаны трое полицейских. Полицейский Виталий Максидов, сперва проходивший по делу свидетелем, отказался признать себя потерпевшим и уволился со службы.

«Медиазона» отмечает, что в ходе следствия показания полицейских постоянно менялись. В итоге жителя Подмосковья Самариддина Раджабова обвинили в угрозе применения насилия к представителям власти (часть 1 статьи 318 УК). Со 2 августа он находится в СИЗО.

В среду на заседание Тверского суда поддержать Раджабова пришел рэпер Оксимирон (Мирон Федоров). 6 ноября Оксимирон выпустил совместную с с Раджабовым композицию «Ветер Перемен» о фигурантах «московского дела». Партию арестованного записали на диктофон на одном из судебных заседаний.

Oxxxymiron feat. Самариддин Раджабов - Ветер Перемен

По уголовному делу, возбужденному после акции протеста 27 июля («московское дело»), осуждены по статье о применении насилия к полицейским пять человек. 3 сентября осуждены на два и три года колонии Данил Беглец и Иван Подкопаев. 4 сентября по три и три с половиной года заключения получили Кирилл Жуков и Евгений Коваленко. Актер Павел Устинов в суде первой инстанции получил срок 3,5 года колонии, затем при апелляции получил условный срок один год.

СК прекратил преследование пятерых фигурантов дела, обвиненных сперва по статье о массовых беспорядках (статья 212 УК).