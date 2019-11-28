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ФСБ на 10 лет запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

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Французской исследовательнице Карин Клеман запретили въезд в Россию на 10 лет
Французской исследовательнице Карин Клеман запретили въезд в Россию на 10 лет convoisyndical.free.fr
RFI

ФСБ на десять лет запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщил в фейсбуке в среду, 27 ноября, муж Клеман Андрей Демидов.

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Сама Карин Клеман также рассказала изданию «Коммерсант», что ей сообщили о запрете на въезд в Россию на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево.

По словам исследовательницы, ее отвели в отдельное помещение, где сотрудники ФСБ вручили ей постановление о запрете на въезд «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства».

Карин Клеман работала в России более двадцати лет и вернулась во Францию осенью 2018 года. В Москве она должна была читать лекцию, посвященную движению «желтых жилетов».

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