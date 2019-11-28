В «московском деле» появился новый фигурант

В Москве задержан новый фигурант «московского дела». Об этом со ссылкой на Следственный комитет России сообщает портал ОВД-Инфо. 30-летнего Сергея Суровцева подозревают в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на акции 27 июля в Москве.

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Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте СК РФ, 27 июля на Тверской улице в Москве 30-летний Суровцев поднял секцию металлического ограждения и «нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок». «После этого он скрылся среди толпы присутствующих», — отмечается в этом заявлении.

К Суровцеву приехал адвокат от ОВД-Инфо Василий Кушнир. Он сообщил, что у матери Сергея Суровцева в четверг утром прошел обыск. Он также сообщил, что помимо применения насилия к представителю власти, Суровцева обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании Суровцеву меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в заявлении СК.

Уголовное дело о «массовых беспорядках» было возбуждено после акции протеста в Москве 27 июля, на которой были задержаны 1388 человек.