Лев Пономарев создал новую организацию на базе ликвидированного движения «За права человека»

Лидер ликвидированного правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев в субботу, 30 ноября, объявил о создании новой одноименной общественной организации без юридического лица, сообщает «Интерфакс».

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Правозащитник отметил, что новая организация скорее всего продолжит работу движения «За права человека», которое существовало с 1997 года.

Ранее Лев Пономарев пояснил, что новую одноименную организацию решили учредить «на всякий случай», так как правозащитники не очень верят, что выиграют в суде обжалование решения о ликвидации.

На съезде движения Лев Пономарев также объявил о создании гражданской коалиции, в которую вошли в частности объединение против строительства мусорного полигона «Шиес» и объединение родственников фигурантов дела «Сети», «Нового величия» и дела «Хизб ут-Тахрир».

Примечательно, что съезд пришлось перенести в другое место, так как на первой площадке правозащитникам отказали якобы из-за проблем с электричеством. Сам Лев Пономарев сообщил, что владельцы площадки сказали ему, что их попросили сделать так, «чтобы съезд был отменен».

Верховный суд России постановил ликвидировать движение «За права человека» 1 ноября. Суд таким образом удовлетворил иск Минюста. Ведомство указывало на неоднократные штрафы в связи с законом об иностранных агентах. В иске также говорится о несоответствии устава движения Гражданскому кодексу.

При этом устав был принят еще в 2014 году и успешно зарегистрирован самим Минюстом. Лев Пономарев отмечал, что движение «За права человека» предложило изменить устав в ходе осеннего съезда 2019 года, но в министерстве не отреагировали на письмо.