Путин подписал закон, позволяющий признать любого «иностранным агентом»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать «иностранными агентами» физических лиц. Документ опубликован вечером в понедельник, 2 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно новому закону, статус «иностранного агента» может быть присвоен людям, которые участвуют в создании контента СМИ-иноагентов, распространяет этот контент (в том числе в интернете), получая при этом финансирование из-за рубежа.

Закон распространяется как на граждан России, так и на иностранцев.

Законопроект был принят Госдумой в окончательном, третьем чтении 21 ноября. Совет Федерации одобрил его 25 ноября.

19 ноября девять правозащитных организаций, в том числе «Репортеры без границ», Amnesty International и Международная федерация за права человека (FIDH) заявили, что этот закон «вызывает серьезную обеспокоенность» и призвали отказаться от этой инициативы. Ее реализация, по мнению правозащитников, «приведет к дальнейшему сужению и без того ограничительных рамок, в которых приходится существовать независимой журналистике в России».