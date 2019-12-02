РИА Новости и ТАСС удалили новости о последнем расследовании Навального

Российские государственные информагентства РИА Новости и ТАСС удалили со своих сайтов новости, посвященные последнему расследованию Алексея Навального. В нем рассказывается о ведущей телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде, которая пользуется бизнес-джетом за 60 миллионов долларов и яхтой за 62 миллиона.

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Исчезновение новостей с сайтов агентств обнаружил сотрудник ФБК Георгий Албуров.

После публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального РИА Новости и ТАСС опубликовали новости под заголовками «В Кремле не знают о "расследовании" по журналистке Аскер-заде» и «Песков не стал говорить о расследовании Навального об имуществе Аскер-заде». Сейчас оба текста удалены с сайтов агентств.

По данным ФБК, бизнес-джетом ранее через офшорную компанию владел банк ВТБ. Президентом ВТБ является Андрей Костин, с которым Наилю Аскер-заде связывают близкие отношения.

Кроме того, в расследовании рассказывается, что телеведущей госканала принадлежит особняк в подмосковном поселке Жуковка-3, а также две квартиры в жилом комплексе «Новая Остоженка».

Ранее о недвижимости Аскер-заде общей стоимостью 50 миллионов долларов писало в своем расследовании издание «Проект».

«Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдёт», — так расследование Навального прокомментировала сама телеведущая в своем инстаграме.

В апреле 2019 года «Ведомости» сообщили, что Роскомнадзор массово блокирует заметки с упоминанием Андрея Костина, ВТБ и Аскер-заде.