Россия начала поставки газа по газопроводу «Сила Сибири»

Россия в понедельник, 2 декабря, начала поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай. Как заявил российский президент Владимир Путин, теперь товарооборот между Москвой и Пекином к 2024 году вырастет до 200 миллиардов долларов. При этом эксперты сомневаются, что один из крупнейших проектов «Газпрома» может окупиться в ближайшие десятилетия.

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В церемонии запуска первого газопровода в Китай вместе с Путиным принял участие председатель КНР Си Цзиньпин. Он дал старт поставкам газа по телемосту.

Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, «Сила Сибири» выводит сотрудничество России и Китая «на новую орбиту», которая позволит использовать «чистую энергию и в будущем, на десятилетия вперед».

Согласно контракту, заключенному между «Газпромом» и китайской государственной компанией CNPC, в ближайшие 30 лет Россия будет поставлять Китаю 38 миллиардов кубометров газа в год. Однако на полную мощность «Сила Сибири» выйдет только в 2024 году.

РБК отмечает, через пять лет Китай может стать вторым потребителем российского газа в мире после Германии. Однако, как пишет газета «Коммерсант», рентабельность проекта оценить сложно — полная стоимость проекта до сих пор не раскрывается, как и цена поставки газа. Эксперты Оксфордского института подсчитали, что в 2020 году выручка «Газпрома» от проекта может составить около миллиарда долларов.

Как считает старший аналитик консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин, окупить стоимость «Силы Сибири» «Газпрому» будет непросто. В интервью изданию Газета.Ru эксперт рассказал, что на планируемый объем в 38 миллиардов кубометров в год удастся выйти лишь в 2028 году, а целиком проект окупится не ранее 2048 года.