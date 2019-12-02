Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие СК

Басманный суд Москвы отклонил жалобу Ивана Голунова на бездействие Следственного комитета. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе суда. Ранее журналист заявлял, что проверка действий полицейских, которые задержали его, затягивается, а за пять месяцев в деле не появилось обвиняемых и подозреваемых.

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Как отмечает «РИА Новости», судья заявила, что «на этой стадии не вправе обязывать следователя» совершать какие-либо действия. Суд также согласился с позицией прокуратуры, по мнению которой расследование действий полицейских ведется, однако знакомить Ивана Голунова с материалами дела «нецелесообразно».

Во время судебного заседания защита также потребовала сменить статус Голунова со свидетеля на потерпевшего и возбудить уголовное дело против полицейских.

Ранее представители Следственного комитета заявили, что уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, по которому Иван Голунов проходил обвиняемым, засекречено. Из-за этого его материалы не представляют в суде, а самого Голунова не могут ознакомить с документами.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Как сообщили в полиции, у автора «Медузы» нашли наркотики, а дома у него обнаружили химическую лабораторию. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили из-за профессиональной деятельности. После широкого общественного резонанса журналиста перевели под домашний арест, а позже дело против него прекратили.