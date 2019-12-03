СК назвал командира единственным виновным в катастрофе SSJ100

Следственный комитет считает командира экипажа Дениса Евдокимова единственным виновным в крушении SSJ100 в Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Сам летчик свою вину не признал.

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Как отмечает издание, следствие по делу завершили в рекордные сроки, не дожидаясь окончательных выводов экспертов из Межгосударственного авиационного комитета. После проведения более чем ста экспертиз Денису Евдокимову предъявили обвинения в нарушении правил полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Ему грозит до семи лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ.

Согласно выводам следствия, 5 мая после того, как в Superjet 100 попала молния, пилот совершил вынужденную посадку с превышением вертикально и горизонтальной скоростей. Из-за этого самолет несколько раз подпрыгнул на взлетно-посадочной полосе, а стойка шасси пробила топливный бак. Это и привело к возгоранию самолета.

Издание отмечает, что адвокат Евдокимова Наталья Митусова не согласилась с выводами следствия. Летчик уверен, что самолет «швыряло из стороны в сторону», а шасси при жесткой посадке должны были «отскочить» и не могли пробить корпус.

Ранее СК рассматривал три основных версии катастрофы SSJ100, среди которых — человеческий фактор, неисправность самолета и плохая погода.