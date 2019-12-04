Активисту Марку Гальперину заменили условный срок на реальный
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Оппозиционному политическому активисту Марку Гальперину, осужденному за экстремизм, заменили условный срок в два года лишения свободы на реальный. Об этом в среду, 4 декабря, сообщил агентству «Интерфакс» его адвокат Алексей Липцер. Сам Гальперин написал в своем фейсбуке, что его увозят в изолятор временного содержания.
Изменение приговора может быть связано с административным арестом Гальперина за участие в несогласованной акции протеста.
В марте 2018 года оппозиционера Марка Гальперина приговорили к двум годам лишения свободы условно за публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете (ч.2 ст.280 УК РФ). По версии обвинения, активист призывал сменить в России власть «силовыми» методами, а его деятельность была направлена на «нарушение территориальной целостности России». Речь идет о двух роликах, записанных на Красной площади. Сам Гальперин свою вину не признал.
Правозащитный центр «Мемориал» признал лидера движения «За смену власти» политическим заключенным.