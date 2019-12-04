Активисту Марку Гальперину заменили условный срок на реальный

Марк Гальперин во время пикета «Je suis Charlie» на Манежной площади vk.com

RFI

Оппозиционному политическому активисту Марку Гальперину, осужденному за экстремизм, заменили условный срок в два года лишения свободы на реальный. Об этом в среду, 4 декабря, сообщил агентству «Интерфакс» его адвокат Алексей Липцер. Сам Гальперин написал в своем фейсбуке, что его увозят в изолятор временного содержания.