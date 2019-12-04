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Активисту Марку Гальперину заменили условный срок на реальный

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Марк Гальперин во время пикета «Je suis Charlie» на Манежной площади
Марк Гальперин во время пикета «Je suis Charlie» на Манежной площади vk.com
RFI

Оппозиционному политическому активисту Марку Гальперину, осужденному за экстремизм, заменили условный срок в два года лишения свободы на реальный. Об этом в среду, 4 декабря, сообщил агентству «Интерфакс» его адвокат Алексей Липцер. Сам Гальперин написал в своем фейсбуке, что его увозят в изолятор временного содержания.

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Изменение приговора может быть связано с административным арестом Гальперина за участие в несогласованной акции протеста.

В марте 2018 года оппозиционера Марка Гальперина приговорили к двум годам лишения свободы условно за публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете (ч.2 ст.280 УК РФ). По версии обвинения, активист призывал сменить в России власть «силовыми» методами, а его деятельность была направлена на «нарушение территориальной целостности России». Речь идет о двух роликах, записанных на Красной площади. Сам Гальперин свою вину не признал.

Правозащитный центр «Мемориал» признал лидера движения «За смену власти» политическим заключенным.

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