РПЦ увидела «ущемление прав граждан» в законе о домашнем насилии

Представители РПЦ призвали отказаться от принятия закона о домашнем насилии. Как говорится в заявлении Патриаршей комиссии по делам семьи, которое приводит «Интерфакс», под определение бытового насилия может подпасть «любое нормальное человеческое действие».

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Согласно позиции РПЦ, закон приведет к «существенному поражению граждан в правах», которое комиссия сравнивает «с ограничениями, налагаемыми на преступников». Представители РПЦ уверены в «репрессивном» характере закона, которым россияне будут пользоваться против своих близких.

«Наш народ убеждают, что российская семья — это просто мрачный застенок и пыточная камера для женщин и детей», — говорится в обращении. РПЦ подчеркивает, что в действительности это утверждение «не имеет под собой никаких оснований», а закон поддерживают в основном ЛГБТ-организации с «радикальной антисемейной» идеологией.

29 ноября Совет Федерации опубликовал окончательную версию законопроекта о домашнем насилии. Он, в частности, вводит понятие защитного предписания, которое запрещает агрессору связываться с жертвой. Как сообщает газета «Коммерсантъ», финальный вариант документа вызывал у юристов пререкания. Как отметили правозащитники, под семейно-бытовое насилие не будет подпадать применение физической силы, которое уже наказывается уголовным и административным кодексами. Это не позволит пострадавшим рассчитывать на защиту.