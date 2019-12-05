В Москве прокомментировали высылку двух дипломатов из Германии

Берлин объявил персонами нон грата двух российских дипломатов из-за отказа Москвы сотрудничать в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили). Глава российского МИДа Сергей Лавров ответил журналистам, что его ведомство изучит вопрос об ответных мерах.

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23 августа в Берлине был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, командовавший во время Второй чеченской войны одним из подразделений, воевавших против российской армии. Полиция задержала подозреваемого убийцу на месте преступления. У задержанного был паспорт на имя Вадима Соколова, полученный за неделю до выезда из России. Расследовательская группа Bellingcat считает, что настоящее имя подозреваемого Вадим Красиков и он уже находится в международном розыске с 2014 года.

«Есть веские основания полагать, что убийство Торнике К. было совершено либо по заказу государственных органов РФ или Чеченской республики, — сказано в заявлении Генпрокуратуры Германии. — Нет указаний на то, что убийство могло быть совершено по заказу негосударственных лиц или органов. Указаний на связь подозреваемого с жертвой и на возможный личный мотив убийства также нет».

В МИД Германии заявили, что неоднократно обращались к России с просьбой о содействии в расследовании. «Российские власти, несмотря на повторные и настойчивые требования, не оказали достаточного содействия, — цитирует DW слова представителя ведомства. — Однако российская сторона затягивала исполнения требования правительства Германии оказать содействие в расследовании преступления».

По данным издания Der Spiegel, высланные россияне — сотрудники российской разведки, которые работали под прикрытием. Глава МИД России Сергей Лавров заявил агентству «Интерфакс», что Москве для выработки ответных мер потребуется время. «Мы люди вдумчивые, сначала изучим то, что нам инкриминируют, и с какой стати это все произошло», — сказал Лавров. Посольство России опубликовало заявление посла Сергея Нечаева, в котором он говорит, что в посольстве «глубоко разочарованы» случившимся.