ЕСПЧ присудил компенсации 11 россиянам за пытки в полиции и тюрьмах

Европейский суд по правам человека присудил компенсации одиннадцати гражданам России, которых пытали силовики. Решения опубликованы на сайте суда в Страсбурге в четверг, 5 декабря. На это обратил внимание в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Реклама Читать далее

Согласно решению ЕСПЧ, российские власти нарушили в отношении всех заявителей Европейскую конвенцию по правам человека. «Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию», — говорится в третьей статье Конвенции.

Как уточняет «Медиазона», решения ЕСПЧ касаются семерых пострадавших от пыток и избиений сотрудниками полиции, остальных избивали сотрудники ФСИН и сокамерники по указанию администрации колоний и СИЗО. В общей сложности Россия обязана выплатить пострадавшим 172 тысячи евро (более 12 млн рублей).

По итогам прошлого, 2018 года, Россия заняла первое место по числу жалоб в Европейский суд по правам человека. Россияне обращались в Страсбургский суд более 12 тысяч раз. Рекордное число решений по России было вынесено по статье о запрете пыток. За год по этой статье в Европейском суде было вынесено более ста решений против России.