Лукашенко пообещал не отдавать независимость никому — «даже братской России»

Глава белорусского государства 5 декабря встретился с депутатами парламента — уходящего и новоизбранного созывов. Накануне встречи с Владимиром Путиным от Александра Лукашенко ждали заявлений по поводу «углубленной интеграции с Россией».

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На встречу Александра Лукашенко с парламентариями аккредитован традиционный пул журналистов из государственных СМИ, прямая теле- и радиотрансляция мероприятия не велась.

Напомним, о нереализованных положениях Союзного договора Москва вспомнила в конце прошлого года, тогда премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал об углублении интеграции в рамках Союзного государства, его предложения даже получили свое название: «ультиматум Кремля». В ближайшие дни президенты Беларуси и России рассмотрят подготовленные дорожные карты интеграции, о содержании которых белорусские участники переговоров не распространяются.

Об интеграции с Россией

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России, — цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба. — Главное запомните: я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху. И куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться».

По словам Лукашенко, «никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред», «сегодня вообще не идет в переговорах с Россией речь о политике, дипломатии и так далее». «Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра у нас будет президент не Лукашенко, а кто-то другой (я имею в виду сейчас, без выборов), тоже не переживайте. Мы не ведем диалог по политическим вопросам. С президентом Путиным еще в Сочи более года назад договорились по-дружески. Я ему говорю: мы не потянем эти вопросы, если начнем их обсуждать», — сказал Александр Лукашенко.

При этом, по словам белорусского руководителя, работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт, а также соглашениями по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии: «Наши группы во главе с премьер-министрами шестого [декабря] вечером или днем обсудят. Я предложил Путину это сделать шестого. А седьмого мы встретимся и посмотрим, что наработали премьер-министры и руководители групп, и, если это возможно, примем решение. Это исключительно экономическая повестка». Лукашенко также отметил, что пока не решены принципиальные вопросы по газу и нефти, «то есть у нас завтра новый год, а мы не имеем договора по объему и ценам поставок природного газа».

Об отношениях с Западом

Беларусь, по словам Лукашенко, выбирает сотрудничество с технологически развитыми государствами. «Поэтому мы сотрудничаем с Европой, а не потому, что мы хотим повернуться определенной точкой или местом к своему брату — россиянину. Они все туда лезут. Как недавно сказал Сергей Лавров [министр иностранных дел России], «мы и сами с Европой стараемся установить дружеские отношения». Так что от нас требовать, что мы, живя в центре Европы, устанавливаем эти отношения?» — сказал Лукашенко.

Но «не надо напрягать, что тут после Украины мы, что Россия против нас начнет войну, что Запад на нас будет наступать». «Для того и мы есть, чтобы на нас никто не наступал. Все это никому не нужные фейки», — заметил белорусский руководитель.

При этом, как считает Лукашенко, Беларусь для многих — как кость в горле. «Период будет непростой. Борьба ведущих геополитических сил за сферы влияния, жесткое лоббирование странами своей экономической выгоды (вы видите это и по взаимоотношениям с нашим старшим братом), торговые войны и барьеры — реальность, которая объективно усложняет нам жизнь», — заявил он.

Мнение Москвы

Сегодня же, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался в интервью российским телеканалам по проблемам интеграции России и Беларуси. «Нам нужно сделать все, чтобы интеграция сохранилась. Есть сложные темы, связанные с энергоносителями, с ценами, каждая страна хочет добиться определенных льгот и преимуществ для себя, но я уверен, что развязки здесь можно найти и на уровне правительства, и на президентском уровне, если это потребуется», — сказал Медведев.

По словам российского премьера, любая интеграция — это частичное уменьшение суверенитета, но этого не нужно бояться, сообщает ТАСС. «Мы тоже свой суверенитет частично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз», — добавил Медведев.

6 декабря Дмитрий Медведев встретится с премьер-министром Беларуси для обсуждения состояния интеграции, в субботу, 7 декабря, встречаются Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Акции в Минске против интеграции, запланированные на 7 декабря, несмотря на заверения Александра Лукашенко в нерушимости суверенитета, инициаторы протеста пока не отменяют. Оппозиционного политика Павла Северинца сегодня во Фрунзенском РУВД Минска официально предупредили об ответственности за призывы выйти на Октябрьскую площадь Минска, составили протокол и отпустили. Представители общественной кампании «Свежий ветер», созданной для защиты государственного суверенитета Беларуси, попытались передать обращение к властям России по поводу неприемлемых для белорусов интеграционных планов послу РФ в Беларуси Дмитрию Мезенцеву. Но из посольства никто не вышел, сотрудник российской дипмиссии по внутренней связи предложил переслать обращение по электронной почте.

Отметим также, что сегодня произошли перестановки в ключевой структуре белорусской власти. Новым главой Администрации президента назначен генерал-майор КГБ Игорь Сергеенко, до сегодняшнего дня занимавший должность первого заместителя руководителя Комитета госбезопасности Беларуси.