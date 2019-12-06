Год колонии, условный срок и штраф: в Москве осудили троих участников акции 27 июля

В столице России в пятницу, 6 декабря, суды вынесли приговоры по обвинению в применении насилия к полицейским сразу трем участникам акции за честные выборы 27 июля. По статье 318 УК Никиту Чирцова приговорили к реальному сроку — год колонии. Владимир Емельянов получил условный срок, а Павел Новиков приговорен к крупному штрафу.В Мещанском суде завершается процесс по делу Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова. Прокурор запросил для этих участников июльской акции от трех до четырех лет колонии. Утром студент Егор Жуков был приговорен к условному сроку в рамках «московского дела».

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Никита Чирцов: год колонии

22-летнего Никиту Чирцова приговорили к одному году заключения в колонии по части 1 статьи 318 УК РФ. Судья Тверского районного суда Елена Булгакова признала Чирцова в применении к полицейскому насилия, неопасного для жизни и здоровья. Прокуратура запрашивала для обвиняемого три с половиной года колонии.

Чирцов признан виновным в том, что на акции 27 июля толкнул в грудь полицейского Юрия Михаленка. Подсудимый свою вину не признал.

В своих показаниях Чирцов говорил, что не знал о митинге и увидел задержание молодого человека, который кричал и просил о помощи. Чирцов утверждал, что хотел помочь задерживаемому и натолкнулся на полицейского, рефлекторно выбросив руки вперед. Потерпевший полицейский на первом судебном заседании признал, что от действий Чирцова «как таковой физический боли» не почувствовал.

​Программист из города Березники Пермского края Никита Чирцов гостил в Москве у друзей. 27 июля Чирцова задержали на протестной акции, а затем оштрафовали на 12 000 рублей по статье о нарушении правил проведения митингов (часть 5 статьи 20.2 КоАП)

Спустя месяц Чирцова задержали в Минске. Белорусские силовики объяснили, что его разыскивают в России по делу о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) и участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК). 30 августа Чирцова выслали в Москву, где 3 сентября Басманный суд отправил его под арест.

Владимир Емельянов: условный срок

27-летнего Владимира Емельянова признали виновным в применении насилия к бойцу ОМОН на июльской протестной акции. Судья Мещанского райсуда Татьяна Шанина вынесла приговор — два года условно с испытательным сроком три года — с учетом смягчающих обстоятельств: Емельянов — сирота, который ухаживает за бабушкой-инвалидом и прабабушкой. Прокуратура просила для подсудимого 4 года колонии общего режима.

Мерчандайзера из Мытищ Емельянова обвинили в применении насилия к бойцу ОМОН, которого он «схватил сзади за форменное обмундирование» и потянул на себя. Вины подсудимый не признал. Свои действия Емельянов объяснил стремлением «остановить незаконные действия со стороны сотрудников Росгвардии», которые применяли к манифестантам физическую силу.

На суде потерпевший сержант ОМОН Максим Косов признал, что не видел, кто схватил его за бронежилет. Он отметил, что что не имеет претензий к Емельянову и не требует для него строгого наказания.

Павел Новиков: со штрафом на свободу

32-летнего москвича Павла Новикова признали виновным в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК) на акции оппозиции 27 июля. В Тверском районном суде судья Мария Сизинцева приговорила Новикова к штрафу в 120 тысяч рублей. Он был освобожден в зале суда. Прокуратура запрашивала для подсудимого 3 года колонии.

Новикова обвинили в том, что он «причинил боль» полицейскому, ударив его по шлему и по плечу пластиковой бутылкой с водой. На первом судебном заседании 18 ноября Новиков признал вину в полном объеме.

Судья Сизинцева в приговоре отметила, что полицейский, признанный потерпевшим по делу, «простил» Новикова, который впервые привлекался к ответственности и имеет хорошие характеристики, сообщили корреспонденты «Медиазоны».

Новикова задержали 29 октября, на следующий день арестовали и отправили в СИЗО. Следствие провели в рекордный срок: уже 31 октября защита начала знакомиться с материалами дела.