Егор Жуков получил условный срок за видеоблоги о формах протеста

Студент-политолог Высшей школы экономики Егор Жуков в пятницу, 6 декабря, приговорен к условному сроку три года по обвинению в призывах к экстремизму из-за видео на его YouTube-канале. Жукову также запрещено администрирование сайтов и ведение видеоблога. О приговоре из зала Кунцевского суда Москвы сообщили корреспонденты «Медиазоны» и Радио Свобода. Дело Егора Жукова — часть большого «московского дела», по которому осуждены уже 10 человек, из них семеро приговорены к реальным срокам заключения.

Реклама Читать далее

Судья Светлана Ухналева признала Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ). Приговор — три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и запретом администрировать сайты в течение двух лет. Прокуратура просила для студента четыре года колонии.

Судья сочла, что в четырех видеороликах Жуков призывал к мятежу, созданию препятствий работе госучреждений, а также к борьбе с действующей властью, говоря, что «с системой нужно жестко бороться», «отнять у кремлевских мразей право распоряжаться судьбами людей». В вину Жукову также поставлено цитирование им книги Джина Шарпа «198 способов ненасильственного протеста».

Как сообщил корреспондент Радио Свобода, после оглашения приговора Егор Жуков заявил: «Я рад, что я на свободе. Но тем не менее, это совершенно несправедливая вещь».

Своей вины Жуков на суде не признал, заявив, что выступает против любых насильственных форм протеста. В последнем слове он пояснил свое отношение к политике российского государства. «Существующая в стране обстановка уничтожает любые возможности для человеческого процветания», — отметил Жуков, говоря о чудовищном социальном расслоении и коррупции. Отношение власти к гражданам он назвал «варварским». «Единственная социальная политика, которую последовательно проводит Российское государство, — это разобщение. Так государство расчеловечивает нас в глазах друг друга, ибо в его глазах мы уже давно расчеловечены», — сказал Жуков.

Егор Жуков на свободе после приговора к условному сроку 6 декабря 2019. REUTERS/Maxim Shemetov

Обвинение было построено на экспертизе, сделанной сотрудником Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ, кандидатом физико-математических наук Александром Коршиковым. На суде он подтвердил, что не имеет ни лингвистического, ни юридического образования.

Судья отклонила ходатайство защиты о повторной лингвистической экспертизе с привлечением специалистов-языковедов. Адвокаты предлагали заслушать преподавателя Высшей школы лингвистики ВШЭ Анну Левинзон, доктора филологических наук Нину Добрушину, ведущего научного сотрудника Института русского языка им. Виноградова РАН Ирину Левонтину и начальника отдела лингвистических экспертиз Московского исследовательского центра Юлию Сафронову. Судья посчитала, что их квалификации и ученых степеней для участия в процессе недостаточно,

Речь рэпера Оксимирона после оглашения приговора Егору Жукову. Речь Оксимирона после оглашения приговора Егору Жукову. Видео: @mbkhmedia pic.twitter.com/oMkBR6vpVs — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 6 décembre 2019

Заключение на экспертизу сотрудника центра ФСБ Коршикова ранее дали ведущие российские филологи, академики и члены-корреспонденты РАН. «С лингвистической точки зрения такие манипуляции с объектом исследования недопустимы. Мы вынуждены констатировать, что представленная экспертиза не отвечает требованиям научной объективности и обоснованности и в силу этого является недостоверной», сделали вывод ученые.

Егора Жукова арестовали 2 августа после ночного обыска и задержания по делу о массовых беспорядках (статья 212 УК) на акции в Москве 27 июля. Месяц он провел в СИЗО. Обвинения в участии в массовых беспорядках со студента сняли, когда выяснилось, что на приобщенной к делу видеозаписи протестного шествия снят не Жуков, а другой человек. Студента перевели под домашний арест и тут же предъявили в обвинение в призывах к экстремизму по части 2 статьи 280 УК.