Колония, условные сроки и штраф: в Москве осудили шестерых участников акции 27 июля

В столице России в пятницу, 6 декабря, суды вынесли приговоры по обвинению в применении насилия к полицейским сразу шестерым участникам акции за честные выборы 27 июля. По статье 318 УК Никиту Чирцова приговорили к реальному сроку — год колонии. Владимир Емельянов получил условный срок, а Павел Новиков приговорен к крупному штрафу. Вечером суд вынес приговоры еще троим фигурантам «московского дела»: Егора Лесных осудили на три года колонии, Максима Мартинцова — на два с половиной года, Александра Мыльников осужден на два года условно. Утром в пятницу студент Егор Жуков был приговорен к условному сроку в рамках «московского дела».

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Егор Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников

В пятницу вечером Мещанский районный суд признал троих фигурантов «московского дела» Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникову виновными в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК). О приговоре сообщил из зала суда корреспондент «Медиазоны».

Лесных осужден на три колонии общего режима, Мартинцов — на два с половиной года колонии, Мыльникова — на два года условно. Все трое свою вину не признали. Прокурор запрашивал для этих участников июльской акции от трех до четырех лет колонии.

По версии обвинения, на протестной акции 27 июля они сбили с ног бойца Росгвардии Максима Косова, который в момент инцидента применял силу к манифестантам.

Егора Лесных и Максима Мартинцова задержали по «московскому делу» 14 октября, вместе с Андреем Баршаем и Владимиром Емельяновым. Их всех поместили в СИЗО. 15 ноября был задержан Александр Мыльников: его как отца троих детей поместили под домашний арест.

Никита Чирцов: год колонии

22-летнего Никиту Чирцова приговорили к одному году заключения в колонии по части 1 статьи 318 УК РФ. Судья Тверского районного суда Елена Булгакова признала Чирцова в применении к полицейскому насилия, неопасного для жизни и здоровья. Прокуратура запрашивала для обвиняемого три с половиной года колонии.

Чирцов признан виновным в том, что на акции 27 июля толкнул в грудь полицейского Юрия Михаленка. Подсудимый свою вину не признал.

В своих показаниях Чирцов говорил, что не знал о митинге и увидел задержание молодого человека, который кричал и просил о помощи. Чирцов утверждал, что хотел помочь задерживаемому и натолкнулся на полицейского, рефлекторно выбросив руки вперед.

Потерпевший полицейский на первом судебном заседании признал, что от действий Чирцова «как таковой физический боли» не почувствовал.

​Программист из города Березники Пермского края Никита Чирцов гостил в Москве у друзей. 27 июля Чирцова задержали на протестной акции, а затем оштрафовали на 12 000 рублей по статье о нарушении правил проведения митингов (часть 5 статьи 20.2 КоАП)

Спустя месяц Чирцова задержали в Минске. Белорусские силовики объяснили, что его разыскивают в России по делу о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) и участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК). 30 августа Чирцова выслали в Москву, где 3 сентября Басманный суд отправил его под арест.

Владимир Емельянов: условный срок

27-летнего Владимира Емельянова признали виновным в применении насилия к бойцу ОМОН на июльской протестной акции. Судья Мещанского райсуда Татьяна Шанина вынесла приговор — два года условно с испытательным сроком три года — с учетом смягчающих обстоятельств: Емельянов — сирота, который ухаживает за бабушкой-инвалидом и прабабушкой. Прокуратура просила для подсудимого 4 года колонии общего режима.

Мерчандайзера из Мытищ Емельянова обвинили в применении насилия к бойцу ОМОН, которого он «схватил сзади за форменное обмундирование» и потянул на себя. Вины подсудимый не признал. Свои действия Емельянов объяснил стремлением «остановить незаконные действия со стороны сотрудников Росгвардии», которые применяли к манифестантам физическую силу.

На суде потерпевший сержант ОМОН Максим Косов признал, что не видел, кто схватил его за бронежилет. Он отметил, что что не имеет претензий к Емельянову и не требует для него строгого наказания.

Павел Новиков: со штрафом на свободу

32-летнего москвича Павла Новикова признали виновным в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК) на акции оппозиции 27 июля. В Тверском районном суде судья Мария Сизинцева приговорила Новикова к штрафу в 120 тысяч рублей. Он был освобожден в зале суда. Прокуратура запрашивала для подсудимого 3 года колонии.

Новикова обвинили в том, что он «причинил боль» полицейскому, ударив его по шлему и по плечу пластиковой бутылкой с водой. На первом судебном заседании 18 ноября Новиков признал вину в полном объеме.

Судья Сизинцева в приговоре отметила, что полицейский, признанный потерпевшим по делу, «простил» Новикова, который впервые привлекался к ответственности и имеет хорошие характеристики, сообщили корреспонденты «Медиазоны».

Новикова задержали 29 октября, на следующий день арестовали и отправили в СИЗО. Следствие провели в рекордный срок: уже 31 октября защита начала знакомиться с материалами дела.