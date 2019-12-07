Возле Кремля задержали родителей политзаключенных

В Москве полиция задержала родителей фигурантов «Московского дела», дел «Нового величия», «Сети» и «Хизб ут-Тахрир», а также других политических дел, которые вышли на одиночные пикеты возле Кремля. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает издание «Медиазона».

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На одиночные пикеты к Кремлю, как пишет «Новая газета», вышли около 50 человек — родные и близкие обвиняемых и осужденных по «политическим» статьям. Задержанных доставили в ОВД «Китай-город».

«Мы, матери молодых людей и девушек, арестованных по делам о терроризме, экстремизме, участии в митингах и сообщениях в фейсбуке: мусульмане, христиане, иудеи, буддисты и атеисты — все уже обращались в самые разные инстанции: пытались доказать правду в судах, писали письма президенту и правозащитные инстанции. Но не были услышаны», — говорится в описании акции.

В начале ноября родственники фигурантов дела «Нового величия», дела «Сети», «Московского дела» и других объявили о создании движения «Матери против политических репрессий». Они провели серию одиночных пикетов у администрации президента и попросили гаранта Конституции взять расследование дел под личный контроль.

По подсчетам правозащитного центра «Мемориал», в России на конец 2019 года, насчитывалось 56 политзаключенных. Еще 206 человек преследуются за религию (в том числе обвиняемые в участии в «Хизб ут-Тахрир» и «Свидетели Иеговы»).