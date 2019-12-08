Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор выпал из окна

Утром в воскресенье, 8 декабря, находящегося под домашним арестом заместителя главы администрации Тамбовской области Глеба Чулкова нашли мёртвым. Тело чиновника обнаружено около 6 утра под окнами многоэтажного дома, где он отбывал меру пресечения.

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Глеб Чулков находился под следствием по подозрению в попытке мошенничества в особо крупных размерах и хищении имущества Рассказовского рынка, которое принадлежит региону. Он был задержан 17 октября, а затем помещен под домашний арест. Другими фигурантами дела являются бывший руководитель рынка Сергей Клемешов и экс-глава регионального фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Андрей Блудов.

По информации издания «КоммерсантЪ», расследованием этого дела занимался не следственный комитет, а полиция.

Как передает агентство РИА-Новости, погибший заместитель главы администрации Тамбовской области мог покончить с собой. Портал LifeTambov сообщает, что чиновник оставил предсмертную записку на нескольких листах, ее содержание не раскрывается.