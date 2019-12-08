Шаман Александр Габышев возобновил поход в Москву с целью «изгнать Путина»

Шаман Александр Габышев вновь отправился пешком из Якутии в Москву с целью провести обряд «изгнания» Владимира Путина. Его сопровождают двое спутников и четыре лайки. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на сподвижников шамана в воскресенье, 8 декабря.

Реклама Читать далее

Сподвижник шамана Айхал рассказал, что Габывшев отправился в Москву 7 декабря. Евгений Ростокин по прозвищу Ворон добавил, что решение возобновить поход шаман принял после «общения с духами».

Координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников сказал РБК, что подписка о невыезде Габышева уже истекла. Прянишников отметил, что находится на связи с Евгением Ростокиным (Вороном). «У шамана те же цели и мотивы, и он идет», — подтвердил правозащитник.

В Якутске 8 декабря 44 градуса мороза.

Шаман Александр Габышев в предыдущий раз вышел из Якутии в Москву весной 2019 года. Поход привлек внимание СМИ, по дороге к нему стали присоединяться сподвижники. В Чите шаман провел митинг. Силовики задержали Габышева 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Шамана вернули в Якутск на самолете, где психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о призывах к экстремизму. Затем Габышева отпустили под подписку о невыезде.