Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года

Российских спортсменов на четыре года отстранили от участия в международных соревнованиях

Исполком Всемирного антидопингового агентства WADA принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. Таким образом Россия не сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году, а также в чемпионатах мира.

Реклама Читать далее

Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря агентства после заседания в Лозанне сообщает в понедельник, 9 декабря, агентство AFP.

«Полный список рекомендаций (санкций комитета по соответствию) был утвержден единогласно» 12 членами исполкома, заявил пресс-секретарь WADA.

В ноябре Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Эти рекомендации комитет WADA дал из-за проверки, выявившей махинации с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Как отмечает AFP, российское андидопинговое агентство РУСАДА может в течение 21 дня обжаловать это решение.