Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года
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Исполком Всемирного антидопингового агентства WADA принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. Таким образом Россия не сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году, а также в чемпионатах мира.
Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря агентства после заседания в Лозанне сообщает в понедельник, 9 декабря, агентство AFP.
«Полный список рекомендаций (санкций комитета по соответствию) был утвержден единогласно» 12 членами исполкома, заявил пресс-секретарь WADA.
В ноябре Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Эти рекомендации комитет WADA дал из-за проверки, выявившей махинации с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.
Как отмечает AFP, российское андидопинговое агентство РУСАДА может в течение 21 дня обжаловать это решение.