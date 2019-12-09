Фигурант «московского дела» Малышевский приговорен к трем годам колонии

В понедельник, 9 декабря, Тверской районный суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Эдуарда Малышевского к трем годам колонии. Его признали виновным в применении не опасного для жизни насилия к представителю власти во время несанкционированной акции 27 июля в Москве. Подсудимый свою вину не признал.

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Обвинение просило приговорить Малышевского к трем с половиной годам колонии. По версии следствия, он выбил ногой окно автозака, которое упало на полицейского. В ходе судебных заседаний свидетели заявили, что не уверены, что окно автозака выбил именно Малышевский.

«Суд установил, что Малышевский совершил применение насилия в отношении представителя власти. Реализуя внезапно возникший преступный умысел, Малышевский выбил окно, чем причинил физическую боль потерпевшему Астафьеву. Вина подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, доказательства, рассмотренные судом, признаны достоверными», – цитирует издание «КоммерсантЪ» сегодняшнее решение суда. Адвокаты осужденного сообщили, что намерены его обжаловать.