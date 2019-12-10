В Якутии задержали шедшего в Кремль шамана Александра Габышева

Полиция задержала на трассе шамана Александра Габышева, отправившегося в Москву пешком из Якутии изгонять Владимира Путина. Как сообщает издание «Сибирь.Реалии» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова, полиция намерена принудительно доставить Габышева к следователю. Куда именно увезли шамана неизвестно.

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Как рассказал Прянишников, накануне представители полиции и ФСБ явились к сестре Габышева и попытались вручить ей повестку для брата с вызовом к следователю. Она отказалась получать документ.

Сопровождавший шамана Евгений Ростокин по прозвищу Ворон был задержан несколькими часами ранее.

8 декабря Габышев вновь отправился пешком из Якутии в Москву с целью провести обряд «изгнания» Владимира Путина. Это вторая попытка похода шамана в Кремль.

В предыдущий раз Александр Габышев вышел из Якутии в Москву весной 2019 года и был задержан 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Шамана вернули в Якутск на самолете, где психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о призывах к экстремизму. Затем Габышева отпустили под подписку о невыезде.