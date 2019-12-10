Главный обвиняемый по делу о теракте в Санкт-Петербурге получил пожизненный срок

2-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил во вторник, 10 декабря, к пожизненному заключению обвиняемого в организации теракта в метро Петербурга Аброра Азимова. Еще десять обвиняемых в причастности к теракту получили тюремные сроки от 19 до 28 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Суд признал Аброра Азимова организатором взрыва в метро Санкт-Петербурга и приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Его старший брат Аброр Акрамов, для которого обвинение также требовало пожизненный тюремный срок, был приговорен к 28 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу 700 тысяч рублей.

Еще девять обвиняемых, которых следствие считает участниками террористической группы, получили от 19 до 28 лет колонии.

Как отмечает «Медиазона», всем 11 обвиняемым были предъявлены одинаковые обвинения по шести статьям УК РФ: участие в террористическом сообществе (часть 4 статьи 205.4 УК), совершение теракта (пункт «б» части 3 статьи 205 УК), покушение на теракт и приготовление к нему (части 1 и 3 статьи 30 и пункт «б» части 3 статьи 205 УК), изготовление и хранение взрывных устройств организованной группой (часть 3 статьи 222.1 и часть 3 статьи 223.1 УК).

Шохиста Каримова, единственная женщина, проходившая обвиняемой по этому делу, была приговорена к 20 годам заключения и штрафу 500 тысяч рублей. Как пишет петербургское издание «Фонтанка», после того, как она услышала приговор, у нее началась истерика. Адвокаты гражданки Узбекистана Каримовой настаивали, что в материалах дела нет доказательств ее вины.

Вину в причастности к организации взрыва никто из обвиняемых не признал.

Теракт на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля 2019 года. В результате взрыва погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов.