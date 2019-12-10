Ради бизнеса с Россией французский министр пообещал обойти санкции США

Во вторник, 10 декабря, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр осудил американские санкции, мешающие франко-российскому деловому сотрудничеству. «Мы даем себе 6 месяцев, чтобы найти приемлемые решения» «в рамках международного права», — заявил французский министр в ходе встречи со своим российским коллегой Максимом Орешкиным.

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Встреча прошла в рамках заседания франко-российского Совета по экономическому, финансовому и торговому сотрудничеству (CEFIC).

Господин Ле Мэр подчеркнул: обойти американские санкции необходимо с учетом пожелания Эмманюэля Макрона по «конкретизации» экономического сближения с Москвой.

«Президент Макрон сделал стратегический выбор относительно России, и мы хотим, чтобы это отразилось на экономических аспектах», — добавил Ле Мэр, выразив сожаление, что сейчас многие «амбициозные проекты» срывается из-за санкций США.

Французский министр говорил об американских экстерриториальных санкциях, которые, в частности, не позволяют французским банкам, имеющим интересы в Соединенных Штатах, финансировать проекты в России или франко-российские инициативы, пишет AFP.

CEFIC должен «помочь развивать финансирование наших проектов. Вы знаете об американских санкциях, которые могут в какой-то мере заморозить определенное направление финансирования», — сказал Ле Мэр.

Также он негативно оценил перспективу введения санкций США против компаний, участвующих в прокладке трубопровода "Северный поток — 2". «Франция принципиально выступает против любых экстерриториальных мер», «она сообщала об этом американскому руководству», — подчеркнул Ле Мэр в интервью ТАСС.

Ни Брюно Ле Мэр, ни Максим Орешкин пока не раскрыли механизм обхода санкционных мер. Французский министр только заявил, что речь должна идти о «новых, оригинальных инновационных решениях», но не о европейском механизме INSTEX, созданном для обхода американских санкций в Иране.

Министры экономики Франции и России Брюно Ле Мэр и Максим Орешкин в Москве, 10 декабря 2019 года ©France en Russie

«В течение предстоящих шести месяцев», «мы обязуемся запустить (механизм) франко-российского финансирования проектов», — приводит слова Брюно Ле Мэра издание «Финмаркет».

«Мы еще увидимся (с Максимом Орешкиным) в конце января в Давосе, и я вернусь в Москву через несколько месяцев, к весне, чтобы удостовериться», что наша новая «экономическая и финансовая стратегия претворяется в настоящие, конкретные проекты».

А пока «будем откровенны: наши экономические взаимоотношения с Россией находятся не на высоте стратегического выбора Эмманюэля Макрона относительно этой страны», — цитирует французского министра газета Le Figaro.

«Мы решили пойти (в деле сотрудничества) намного дальше и выйти на новый этап экономических и финансовых взаимоотношений», — подчеркнул Ле Мэр на совместной пресс-конференции с Максимом Орешкиным.

По итогам московского заседания CEFIC министерство экономического развития России и министерство экономики и финансов Франции подписали декларацию о намерениях развивать двустороннее сотрудничество в области долгосрочного финансирования, пишет РИА «Новости».

Помимо экономических аспектов французский министр упомянул и о политических, сообщает Le Figaro: «Мы должны укрепить связь России с Европой, и Франция должна стать той европейской страной, которая позволит это сделать».

Эти слова являются продолжением пророссийского дискурса Эмманюэля Макрона, который громко объявил о «необходимости сближения» с Москвой в августе — сначала на встрече с Владимиром Путиным в форте Брегансон, а затем — в ходе ежегодного обращения к французским дипломатам.

В конце ноября интернет-издание Intelligence Online сообщило о том, что Макрон определил трех «специальных посланников» по вопросам развития отношений с Россией. В частности, за экономическое направление будет отвечать Жан-Пьер Бертонне, пока занимающий пост посла в Индонезии, а за политическое — Паскаль Менье, экс-посол в Грузии.