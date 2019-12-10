США ввели санкции против главы УМВД Грозного

В Международный день защиты прав человека, который отмечается 10 декабря, США ввели санкции против главы управления МВД по Грозному Аслана Ирасханова и бывшего генерального консула Саудовской Аравии в Турции Мухаммеда Ибрагим эль-Утейби. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.

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По данным Госдепартамента, Аслан Ирасханов является ответственным за казнь 27 человек в период, когда он занимал должность командира патрульно-постового подразделения имени Ахмата Кадырова. В Вашингтоне выразили беспокойство из-за продолжающихся нарушений прав человека в Чечне, которые, согласно заявлению Госдепа, выражаются во внесудебных убийствах, пытках, похищениях и задержаниях.

О казни 27 человек писала в июле 2017 года «Новая газета». По данным издания, задержанные в разное время и по различным причинам жители Чечни были убиты в ночь на 26 января 2017 года на территории дислокации полка ППСП имени А. Кадырова. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал эту публикацию ложью. Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела о пропаже 27 человек.

Второй из «санкционного списка», генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби связан с нашумевшим убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи. После публикаций в мировых СМИ Утейби был снят со своей должности и вернулся на родину, в его отношении саудовские власти начали официальное расследование.

Убийство Джамаля Хашогджи произошло в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года, куда оппозиционный журналист пришел для оформления документов. Представители королевства несколько недель не признавали факт убийства, заявляя, что Хашогджи покинул здание диппредставительства. Позже власти Саудовской Аравии заявили, что журналист был убит в ходе специальной операции, «несанкционированной» руководством страны.