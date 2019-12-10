Умер Юрий Лужков

На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом со ссылкой на источник в окружении политика сообщает во вторник, 10 декабря, «Интерфакс».

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«Он находился в Европе. Пока больше ничего сказать не могу», — приводит агентство слова своего собеседника.

Информацию о смерти бывшего градоначальника Русской службе BBC подтвердил источник в мэрии Москвы. По его словам, 83-летний политик скончался в одной из больниц Мюнхена.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с июня 1992 года до 28 сентября 2010 года.

Соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова принес в своем твиттере мэр Москвы Сергей Собянин:

Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 10, 2019

Мэрия Москвы объявила, что Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря мэра Гульнару Пенькову сообщает «Интерфакс». Дата похорон станет известна позже.