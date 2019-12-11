Журналист «Медузы» Иван Голунов пожаловался в ФСБ на избивших его полицейских

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов подал в ФСБ заявление о том, что при задержании в июне 2019 его били сотрудники полиции. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает издание на своем сайте.

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Как говорится в сообщении, в заявлении Голунов попросил зарегистрировать сообщение о совершении преступления — подкидывании наркотиков в его квартиру и личные вещи, а также незаконное применение насилия и спецсредств. Эти действия попадают под действие статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).

По словам Голунова, формально факт его избиения полицейскими при аресте «до сих пор неизвестен сотрудникам правоохранительных органов», пишет «Медуза».

Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Полиция утверждала, что при себе у журналиста, а затем при обыске у него дома были обнаружены наркотические вещества. Голунов настаивал, что наркотики ему подбросили. Его адвокаты указывали на многочисленные нарушения при задержании и после него.

Задержание Голунова вызвало беспрецедентную для современной России волну общественного возмущения. Кампания в поддержку Голунова стала международной. 11 июня МВД прекратило уголовное дело против журналиста, несколько высокопоставленных сотрудников московской полиции были уволены.

В конце октября адвокат Сергей Бадамшин пожаловался в суд на следователя за бездействие в течение четырех месяцев по сообщению о совершении преступления в отношении Голунова, но 2 декабря жалобу отклонили.