На счет ФБК попытались вновь перевести деньги из-за рубежа

На счет Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального были переведены 100 долларов из США. Перевод был сделан на следующий день после того, как ФБК подал документы в Минюст с целью добиться исключения организации из списка «иностранных агентов». Об этом в среду, 11 декабря, сообщает издание «МБХ меда» со ссылкой на руководителя юридического отдела фонда Вячеслава Гимади.

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Платеж в размере 100 долларов поступил от компании Ace Trans Inc., заявил глава юридического отдела ФБК. Перевод не был принят, так как фонд имеет только рублевый счет. «Мы вчера сдали документы на внеплановую проверку минюста. После этого, на следующий день, нам попытались зачислить 100 долларов США на наш транзитный счет. Рублевый счет — это единственный счет ФБК, у нас нет счетов в другой валюте. Данный платеж нам просто не зачислен. Банк предложил нам открыть долларовый счет или не предпринимать никаких действий, и тогда деньги вернут отправителю», – цитирует «МБХ медиа» слова Гимади.

Издание выяснило, что Ace Trans – зарегистрированная в штате Флорида транспортная компания, которая занимается коммерческими перевозками. Она принадлежит Александру и Татьяне Ребриковым.

9 октября Фонд борьбы с коррупцией был признан «иностранным агентом». В качестве основания министерство юстиции РФ указало, что фонд получил два денежных перевода из Испании и один из США на общую сумму более 140 тысяч рублей.

Как заявил директор ФБК Иван Жданов, фонд «никакого иностранного финансирования никогда не получал». В ответ на требование основателя фонда Алексея Навального предоставить доказательства денежных переводов, минюст отказался предоставить фонду копии платежных документов.