Эрнст признал ошибку в сюжете об истребителе, который мог сбить рейс MH17

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст признал ошибку, допущенную в сюжете о сбитом в 2014 году малазийском Boeing 777. На снимке, показанном в программе «Однако» Михаила Леонтьева, якобы был запечатлен истребитель, который выпустил ракету в пассажирский лайнер. После снимок назвали подделкой.

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Как рассказал Константин Эрнст в интервью журналу The New Yorker, появление снимка в эфире было ошибкой. «Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально», — отметил он.

«Сенсационный» снимок, сделанный, по словам авторов программы, «иностранным спутником-шпионом», был показан в программе «Однако» Михаила Леонтьева в ноябре 2014 года. На нем видны силуэты пассажирского самолета и истребителя, а также след от ракеты. Леонтьев подчеркнул, что «детальный анализ» этого снимка не выявил «никаких признаков подделки».

Позже интернет-пользователи обратили внимание на то, что на снимке надписи на борту самолета находятся в неправильных местах. Кроме того, по «Первому каналу» показали Boeing 767, а не Boeing 777, который был сбит над территорией Украины.

Рейс MH17 потерпел крушение 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. По версии Международной следственной группы, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который находился на территории, подконтрольной сепаратистам.