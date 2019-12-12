В Москве похоронили Юрия Лужкова

В Москве простились с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Как сообщает РИА Новости, его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилами писателя Сергея Михалкова, актрисы Татьяной Самойловой и певицы Людмилой Зыкиной.

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Церемония прощания с Юрием Лужковым прошла в Храме Христа Спасителя. Отпевание экс-мэра провел Патриарх Кирилл.

Для того, чтобы проститься с Лужковым, в храм приехал президент России Владимир Путин. Также церемонию посетили известные общественные деятели и политики, в том числе спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин и бывший заместитель Лужкова Владимир Ресин.

Экс-мэр Москвы скончался 10 декабря в клинике в Мюнхене. По данным агентства Интерфакс, он умер из-за редкого осложнения при обследовании сердца методом коронарографии.