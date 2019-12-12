Германия назвала «несправедливой» высылку своих дипломатов из России

В немецком МИД считают «несправедливыми» ответные меры, принятые Москвой после высылки двух сотрудников российского посольства из Германии. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщается на сайте дипломатического ведомства. Решение зеркально отреагировать на действия Берлина и объявить персонами нон грата двух немецких дипломатов в Германии приняли «с сожалением».

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Как считают в посольстве Германии, выдворение сотрудников посольства «подает неправильный сигнал».

Германия выслала двух российских дипломатов из-за убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили 23 августа. По мнению немецких властей, Россия недостаточно помогает Берлину в расследовании преступления, хотя, как считают в прокуратуре Германии, к смерти Хангошвили может быть причастна Россия. По подозрению в убийстве также задержан гражданин России.

Во время саммита в «нормандском формате», который состоялся в Париже 9 декабря, Владимир Путин рассказал, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся «бандитом» и «кровавым человеком». По словам президента России, Хангошвили был причастен к терактам в московском метро. О каких именно нападениях террористов идет речь, Владимир Путин не уточнил.