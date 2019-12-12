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Названа причина пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

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Авианосный крейсер «Адмирал Кузнецов»
Авианосный крейсер «Адмирал Кузнецов» Wikipedia
RFI

Пожар на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» вспыхнул при проведении огневых работ. Об этом телеканалу РБК заявили в пресс-службе филиала АО «Центр судоремонта «Звездочка», где ведется ремонт крейсера.

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«При проведении огневых работ в первом энергоотсеке крейсера «Адмирал Кузнецов» в трюме отсека произошло возгорание. В настоящее время ликвидацией возгорания заняты пожарные расчеты. Работники, выполняющие работы на борту корабля, эвакуированы. На текущий момент сведений о пострадавших нет. Информация уточняется», — цитирует РБК заявление пресс-службы судоремонтного завода.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МЧС, пожару на крейсере присвоили второй, повышенный ранг сложности. Агентство «Интерфакс» указывает, что площадь пожара увеличилась с 20 до 600 кв. м.

Пожар на «Адмирале кузнецов» возник утром 12 декабря на причале судоремонтного завода в Мурманской области. Согласно сообщениям нескольких российских информагентств, на корабле загорелось дизельное топливо. По предварительным данным, при пожаре пропали без вести три человека, 11 пострадали.

«Адмирал Кузнецов» — единственный авианесущий крейсер России, входящий в состав Северного флота. Он впервые был спущен на воду в 1987 году. В 2017 году, после участия в военной операции в Сирии, «Адмирал Кузнецов» прибыл в порт Североморска для ремонта.

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