«Это чушь»: в РУСАДА отказались связать отстранение России от спорта с политикой

Глава Российского антидопингового агентства РУСАДА отказался связать отстранение России от участия в крупных спортивных соревнованиях с политикой. «Виновата политика? […] Это чушь», — заявил он в интервью YouTube-каналу «Нелегкая атлетика». По его мнению, санкции связаны с тем, что Россия не смогла выполнить требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Юрий Ганус выразил мнение, что претензии WADA к базам данных московской антидопинговой лаборатории имели под собой основания, а международные отношения не имели значения для экспертов. «Кто-то из-за бугра приехал, начал с нашими базами данных мутить? Чушь», — пояснил глава РУСАДА в интервью.

Как отметил гендиректор РУСАДА, допинг в российском спорте является «нашей внутренней проблемой».

Ганус не согласился с утверждением Дмитрия Медведева, который назвал санкции WADA «антироссийской истерией». По словам главы РУСАДА, российскому премьер-министру дают неверную информацию, на основе которой он делает выводы. Гендиректор российского антидопингового агентства уверен, что Медведева «подставили».

Глава WADA Крэйг Риди в свою очередь отметил, что ситуация с допингом в России «отравила спортивные отношения и принесла огромные проблемы». Решение об отстранении страны от участия в крупных спортивных соревнованиях он назвал «сбалансированным».

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года. Из-за этого сборная пропустит Олимпийские игры в Токио и в Пекине.